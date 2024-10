La Paeria de Lleida doblarà les places de zona blava de baixa rotació, fins a 1.265

La Paeria augmentarà el nombre de places d’aparcament regulat de baixa rotació, conegut com a zona verda, al passar de les 568 fins a les 1.265 a partir del proper any. Per això, reconvertiran 336 places que fins ara era de rotació normal (zona blava) i en regularan 361 que fins ara eren gratuïtes.

Així ho van anunciar ahir la tinenta d’alcalde de Mobilitat, Cristina Morón, i la regidora de Junts Neus Caufapé, que van assenyalar que les noves places verdes s’habilitaran al costat de parades d’autobús, i itineraris “curts i accessibles per poder anar caminant al centre” per promoure una mobilitat més sostenible. Per la seua part, Caufapé va dir que l’ampliació de places verdes es basa en el model park&ride, que té per objectiu facilitar l’aparcament connectat al transport públic per anar al centre de la ciutat.

Respecte a les tarifes, Morón i Caufapé van detallar que variaran en funció del nivell de contaminació del vehicle. Així, la de baixa rotació pujarà un 16% per als que no tinguin etiqueta ambiental, al passar de 0,6 a 0,7 euros per hora per hora. Per als de categoria B l’increment serà del 8% (pagaran 0,65 euros) i els de la C mantindran les mateixes tarifes que aquest any (0,60 €/hora). D’altra banda, els vehicles amb etiqueta Zero tindran un descompte de cinc cèntims (0,55), mentre que per als que tinguin etiqueta Eco la rebaixa serà de deu cèntims, fins als 0,50 euros/hora.

Quant a l’estacionament regulat de rotació normal, es mantindrà la tarifa d’1,25 euros per hora per als vehicles de categoria C. Per als que no tinguin etiqueta la tarifa pujarà un 8%, fins als 1,35 euros, mentre que per als que tinguin la B l’increment serà del 4%, fins a 1,3 euros. Per contra, els vehicles amb distintiu Eco pagaran menys, 1,20 euros, i per als d’etiqueta Zero baixarà encara més, els 1,05 euros.

La tinenta d’alcalde de Mobilitat va remarcar que aquests canvis en el sistema de tarifes “no tindran efectes en la recaptació, ja que serà la mateixa”. Va afegir que aquestes mesures complementaran la implantació de la Zona de Baixes Emissions i el nou pla de mobilitat.

Abonament per usar places verdes indefinidament i 10 viatges de bus

L’ajuntament crearà un abonament que permetrà utilitzar de forma il·limitada les places d’estacionament regulat de baixa rotació i tenir 10 viatges als autobusos interurbans a canvi de pagar 45 euros al mes. Per a això serà necessari pagar l’impost de circulació a Lleida i no tenir deutes amb l’administració. L’alcalde, Fèlix Larrosa, va detallar que és una fórmula de “discriminació positiva” cap a les persones que paguen els seus tributs a Lleida i que de cara al futur es preveu que aquest abonament es pugui unificar amb el de l’autobús. De moment, es donarà una targeta física per bescanviar els viatges.