Paeria i CHE, per rebaixar la inundabilitat de Cappont

La Paeria i la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) continuen treballant per mitigar els riscos d’inundabilitat de Lleida, que actualment afecten part del barri de Cappont i dificulten el projecte de dotar aquesta zona de la ciutat d’un nou institut.

L’alcalde, Fèlix Larrosa, acompanyat de la primera tinenta d’alcalde, Begoña Iglesias, es va reunir ahir amb el president de la CHE, Carlos Arrazola, i el comissari adjunt, Javier San Román, a la seu d’aquest organisme a Saragossa, per tractar les al·legacions que va presentar l’ajuntament relatives a la modificació dels criteris d’inundabilitat de la ciutat.

La CHE ha tancat el termini de consulta del pla i té previst donar resposta a les al·legacions del consistori, presentades a finals de l’any passat. En aquest sentit, ja està en fase d’adjudicació el projecte de construcció del mur de contenció a la partida de Grenyana, van indicar Larrosa i Iglesias.Com va avançar aquest diari, el projecte preveu ampliar el petit mur que hi ha ara a Grenyana, així com actuacions a les comportes del canal de Seròs i per evitar que pugui entrar una avinguda per la desembocadura de la clamor de les Canals.Una altra de les qüestions que es van tractar en la trobada d’ahir va ser la posada en marxa de la planta potabilitzadora de la presa de Santa Anna, que es va construir el 2010 però que no ha arribat a entrar en funcionament. Actualment, s’està revisant el projecte d’obres, amb la voluntat de poder licitar-lo ben aviat perquè la CHE pugui iniciar les obres l’any vinent i traspassar l’equipament a la Mancomunitat d’Aigües de Pinyana perquè pugui usar-lo.