Demanen 4 anys i mig de presó per a un home acusat d'abusar de la filla de la seua parella a Lleida

La Fiscalia sol·licita una condemna de 4 anys i mig de presó per a un home acusat d'abusar sexualment de la filla menor d'edat de la seva parella, entre finals del 2021 i principis del 2022, a Lleida. Segons el Ministeri Públic, l'acusat aprofitava per fer tocaments a l'adolescent, que aleshores tenia entre 15 i 16 anys, quan coincidien en el domicili familiar. Així, el Ministeri Fiscal acusa l'home d'un delicte d'abús sexual a menor de 16 anys i, a banda de la pena de presó, li demana 9 anys de llibertat vigilada, que no pugui acostar-se a menys de 500 metres de la noia ni comunicar-s'hi durant 8 anys, i que la indemnitzi amb 5.000 euros. També sol·licita que l'acusat no pugui treballar amb menors per un període de 5 anys.

El cas l'ha investigat el jutjat d'Instrucció 3 de Lleida. El judici està assenyalat per dilluns vinent a l'Audiència de Lleida.