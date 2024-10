El pla de mobilitat de Lleida preveu reduir a la meitat l'ús del cotxe i doblar el dels autobusos

El nou pla de mobilitat preveu reduir a la meitat els desplaçaments en vehicle privat per Lleida i duplicar els del transport públic i bicicleta. Així ho va assegurar ahir la tinenta d’alcalde de Mobilitat, Cristina Morón, després de la comissió en la qual es va aprovar inicialment el pla. L’objectiu és que “el 55% de la mobilitat sigui a peu, el 20% en transport públic, un 20% en vehicle privat i un 5% en bici o en patinet elèctric”. Una meta que Morón veu “fàcilment assumible”, encara que no va fixar cap termini.

Segons els estudis que la Paeria va encarregar a la consultora Doymo per al nou pla, els desplaçaments en vehicle privat són ara el 40,62% del total (302.898), per la qual cosa s’haurien de reduir a més de la meitat per assolir el 20% previst. Quant al transport públic, suposa el 9,1% dels viatges (69.426) i hauria de doblar-se per arribar al 20%. La mobilitat en bicicleta i patinet, que ha crescut un 264% des del 2009, representa el 2,05% (13.827). Finalment, els viatges a peu, que actualment són el 48,23% del total (306.147).Morón va subratllar que aquest nou pla, que s’aprovarà en ple extraordinari el divendres 18, “suposarà un canvi de paradigma en la mobilitat” per fer una ciutat “més pacífica, més sostenible i amb menys soroll”.

Entre les actuacions previstes hi ha elaborar un pla de camins, aparcaments segurs per a bicis, refer la xarxa de busos i implementar un bus llançadora a Ciutat Jardí. La comissió també va aprovar inicialment la posada en marxa de la Zona de Baixes Emissions (ZBE), la primera fase de la qual entrarà en vigor el gener del 2025. Aquesta afectarà el Barri Antic i limitarà la circulació dels vehicles sense etiqueta ambiental no matriculats a la ciutat. Hi haurà una moratòria de 6 mesos per informar-ne la ciutadania i excepcions per a vehicles d’emergència, municipals i als veïns amb rendes baixes que no puguin canviar-se de cotxe.

El 2028, la ZBE s’ampliarà a Noguerola, Clot, Zona Alta, Universitat, Escorxador i Instituts-Sant Ignasi, i restringirà el pas als vehicles amb etiqueta B no matriculats a Lleida si hi ha episodis de contaminació ambiental. El 2030 arribarà fins a Cappont, incloent des de Ronda i Príncep de Viana fins a l’avinguda Tarradellas i l’Ll-11 i llavors ja no podran circular els cotxes de fora de Lleida amb etiqueta B sota cap concepte. L’horari de la ZBE serà els dies feiners des de les 7.00 a les 20.00 hores.

El 2025 s’implantarà al Barri Antic, per al 2028 s’ampliarà a barris veïns i el 2030 arribarà a Cappont

Per la seua part, el grup de Vox portarà la implantació de la ZBE als tribunals al veure-ho “un despropòsit que xoca frontalment amb l’economia i llibertat dels ilerdencs”. Al seu torn, des del Comú van dir que la proposta no servirà per complir la llei.

Tota l’oposició, a excepció de Junts, contra el projecte de la ZBE

Tots els grups de l’oposició tret de Junts van votar en contra de l’aprovació inicial de la ZBE. Des del PP ho van argumentar que no hi ha hagut prou participació ciutadana en el procés i no concreta la durada de les excepcions. Des d’ERC van al·legar que han detectat una sèrie de deficiències que podrien “determinar la nul·litat de ple dret del projecte”, com per exemple que no s’ha fet la fase d’informació pública i veuen “insuficient” l’informe de secretaria general sobre la legalitat del projecte.

Els nous busos elèctrics, aturats fins que hi hagi carregadors

Els cinc autobusos elèctrics que recentment ha adquirit la Paeria estan en una finca del polígon industrial Activa Park, al costat de l’N-240, des de fa setmanes esperant que arribin els seus carregadors elèctrics i se serigrafien amb els logos d’Autobusos de Lleida. El responsable de l’empresa concessionària, Carles Soldevila, va assenyalar que són allà “perquè a les nostres cotxeres no hi caben i no hi ha prou carregadors”. Va dir que aquesta finca és on en principi preveuen fer les noves cotxeres.