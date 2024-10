Marxa de més de 250 alumnes per demanar que s'ajorni la nova selectivitat

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Alumnes de Batxillerat, FP i també d'ESO van fer vaga ahir per reclamar informació sobre els nous models dels exàmens de selectivitat, ja que encara no coneixen com s'estructuraran quan falten vuit mesos justos per a les proves. La Generalitat es va comprometre a donar la informació abans que s'acabi l'octubre.

“La selectivitat no és un experiment” o “si no hi ha solució, hi haurà revolució” van ser algunes de les consignes que més de 250 estudiants van clamar ahir en una manifestació a Lleida ciutat per reclamar informació sobre els nous models de les proves d’accés a la universitat. Van partir del campus de Cappont de la Universitat de Lleida i van arribar a la plaça Sant Joan, on van demanar ajornar un any la nova selectivitat davant de la “falta d’informació” sobre l’estructura, que per primera vegada s’unificarà a tot l’Estat a partir dels exàmens del juny vinent.

Per la seua banda, el departament d’Universitats es va comprometre ahir a fer públic el model abans de finals d’octubre (vegeu el desglossament), però el Sindicat d’Estudiants va amenaçar amb una altra vaga el pròxim divendres 18 si no coneixen com seran les proves dilluns vinent.

Aquest sindicat va convocar una vaga estatal per als alumnes de Secundària, Batxillerat i FP. El departament d’Educació no va oferir dades sobre el seguiment, que va ser molt desigual i minoritari en nombrosos centres. A l’institut Joan Oró van secundar l’aturada sobretot alumnes de Batxillerat i de cicles superiors, mentre que al Maria Rúbies i al Màrius Torres s’hi van sumar la majoria dels de Batxillerat. D’altra banda, uns 220 alumnes d’FP no van acudir a les aules al Ronda. En canvi, molt pocs alumnes van fer vaga al Manuel de Montsuar. A Tàrrega, tres de cada quatre alumnes de primer i segon de Batxillerat van fer vaga a l’institut Manuel de Pedrolo, informa Laia Pedrós. A l’Alfons Costafreda la van fer més de la meitat dels alumnes de segon, mentre que la majoria dels de primer van anar a classe. A l’institut La Serra de Mollerussa, 74 dels 360 alumnes de Batxillerat i dels últims cursos d’ESO van secundar l’aturada, informa Joan Gómez. A la concertada, va ser molt minoritària.A la manifestació, els alumnes van alertar del seu “estrès, frustració i sentiment d’impotència” davant d’“uns governants que no ens tenen en compte”. Les mobilitzacions es van replicar en més ciutats de Catalunya i de l’Estat.

Un director consultat per aquest diari va criticar el procés que segueix el Govern per explicar el nou model de selectivitat. “Fan reunions per assignatures, van per separat i no hi ha criteris únics, com si fossin regnes de taifes”, va afirmar.

«Depenem molt d’aquest examen, és el nostre futur»

“Els nostres professors fan el que poden, però depenem molt d’aquests exàmens, són el nostre futur”, va afirmar l’Àngel, que cursa segon de Batxillerat a Lestonnac. “S’ha canviat l’estructura de forma precipitada i encara no tenim prou informació, quan només falten vuit mesos”, va afegir l’Ana, una companya de classe. “Demanem que ajornin els nous models fins al curs que ve”, va concloure el Lluc, també alumne de Batxillerat a l’institut de Lestonnac.

El Govern preveu publicar els 35 models d’examen aquest mes

El departament d’Universitats es va comprometre ahir a publicar els models definitius dels exàmens de les 35 assignatures de la selectivitat durant la segona quinzena d’octubre. Els nous models s’estan presentant a les reunions informatives per a cada matèria amb el professorat de tots els instituts de Catalunya, i fins ahir han tingut lloc les de 28. El Govern també va informar que aquest any s’han avançat les reunions amb els centres per informar dels canvis que comporta la nova normativa d’accés a la universitat, que el Govern central va aprovar el juny passat.A Catalunya, la convocatòria ordinària de les proves d’accés a la universitat es portarà a terme els dies 11, 12 i 13 de juny. En línies generals, es reduirà l’opcionalitat en els exàmens, per la qual cosa no es podrà escollir entre diverses opcions com succeïa fins ara en alguns. Tot i així, en alguns exercicis hi podrà haver una opcionalitat interna. A més, les preguntes tipus test no podran superar el 30% de les d’un examen, per la qual cosa el 70% restant hauran de ser de tipus oberta o semiconstruïda. Respecte al model competencial, “es continuarà potenciant d’acord amb el contingut de Batxillerat i l’adaptació serà gradual”.