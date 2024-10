Critiquen el manteniment d'un bloc de l'Agència Catalana de l’Habitatge a Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Una veïna de la Bordeta que viu en un bloc de lloguer gestionat per l’Agència Catalana de l’Habitatge al carrer Carrasco Formiguera denuncia que des de principis de mes no té rentadora ni bomba de fred i calor per “un nyap que van fer els obrers que va enviar Habitatge per solucionar un problema de canonades”.

Va detallar que “tot va començar el 2022 quan van venir a arreglar-me la connexió de la rentadora amb l’embornal i van fer un arranjament amb un tub que van connectar a un desaigüe”. Així va estar fins a mitjans de setembre, quan va venir un grup d’operaris a, suposadament, arreglar “l’arranjament de fa dos anys, però no tenien els plans de la casa ni res i van fer fins a cinc forats per la casa”. Afegeix que ja els han tapat “però no puc utilitzar la rentadora i he de fer la bugada en cases d’amics”.