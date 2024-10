A la nova selectivitat es restarà un punt per ortografia, sintaxi i coherència dels textos

Una de les novetats de la nova selectivitat –les proves d'accés a la universitat– és que en totes les assignatures es tindrà en compte l’ortografia, sintaxi i la coherència i adequació dels textos de les respostes dels estudiants, que restaran fins a un punt de la nota final. Els docents denuncien que no coneixen els criteris exactes que s’han d’aplicar en aquest sentit i temen que poden generar greuges comparatius en funció de l’exigència de qui corregeix. Argumenten que els alumnes es juguen “per centèsimes” entrar a la carrera que desitgen i creuen que aquesta situació els pot perjudicar.

La incertesa respecte als canvis en les proves d’accés a la universitat està comportant també nervis i queixes entre l’alumnat, que també consideren que els nous models d’examen s’haurien d’haver fet públics molt abans. Divendres passat, el Sindicat d’Estudiants va convocar vaga i manifestacions de protesta, que també van ser seguides a Lleida. D’aquesta manera, la selectivitat està prevista els dies 11, 12 i 13 de juny a Catalunya, una setmana més tard que a la resta d’autonomies. Aquestes proves suposen el 40 per cent de la nota d’accés a la universitat. La resta, correspon a l’expedient de Batxillerat.

La Generalitat està explicant als professors, a través de videoconferències i assignatura per assignatura, detalls sobre la nova selectivitat que s’aplicarà aquest curs, i la majoria estan molestos pel tipus de preguntes, més de relacionar conceptes i d’argumentació, que comportaran haver de fer canvis en la docència amb pressa per preparar els alumnes. Els de castellà i història són els més crítics i tots dos col·lectius preparen escrits exposant les seues queixes, que faran arribar a la Generalitat.

En el cas dels de castellà directament proposen que la nova selectivitat per competències es retardi al 2026, ja que asseguren que estan “indignats i frustrats” amb els canvis, com la substitució de les preguntes sobre arguments d’obres, perquè que ja no hi ha lectures obligatòries, per altres d’englobades en el concepte de “saber literari”, en les quals els estudiants hauran d’identificar tòpics i figures literàries en fragments de textos de qualsevol gènere d’entre mitjans del segle XIX i el XXI. És a dir, més temari. “Ni els professors tenim temps de preparar-los, ni els alumnes prou maduresa”, indica una docent. També s’afegeixen coneixements sobre variants dialectals, registres lingüístics i reflexions sobre prejudicis.