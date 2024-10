La UdL rep fons per contractar 42 professors

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Universitat de Lleida (UdL) incorporarà 42 nous professors ajudants doctors, en el marc d’un conveni que es firmarà avui entre la Generalitat, el Govern central i les universitats públiques catalanes que permetrà la contractació d’un miler per al conjunt dels centres. El conveni desenvolupa el programa María Goyri d’incorporació de talent docent i d’investigació, que té com a objectiu millorar la qualitat docent i investigadora del professorat, afavorir el rejoveniment de les plantilles i reduir les taxes de temporalitat.

El rector de la UdL, Jaume Puy, va indicar que de les “42 places de lector, 25 són pagades per l’Estat durant sis anys i les altres 17 les ha de finançar la Generalitat”. Va valorar que es tracta d’“un pas necessari”, però va apuntar que no “ens porta encara al marc que demana la llei orgànica del sistema universitari (LOSU), que marca unes dedicacions del professorat que no podem satisfer amb aquest programa”. “També és necessari que hi hagi un programa per a noves necessitats de personal tècnic de gestió, administració i serveis que requereix la LOSU”, va afegir, i va precisar que la normativa “descriu noves unitats per a una universitat més inclusiva i orientada a l’aprenentatge al llarg de la vida”. A més, el rector va apuntar que “alhora, cal avançar en la transformació digital de la universitat”.