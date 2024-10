Aprovada la pujada de la taxa de les escombraries i la congelació de l’IBI a Lleida amb els vots de PSC i Junts

El ple de la Paeria ha aprovat aquest matí les noves ordenances fiscals per al proper any amb els 14 vots que sumen l’equip de govern del PSC (9) i el grup de Junts (5). L’IBI i altres impostos com l’ICIO o l’IAE queden congelats, mentre que la taxa de recollida de les escombraries patirà un fort augment que tornarà a repetir-se el 2026. La tinenta d’alcalde responsable d’Economia, Carme Valls, ha destacat precisament la congelació de l’IBI assenyalant que no han aplicat ni l’IPC quan l’any passat el van rebaixar dos punts. Sobre les escombraries, ha assenyalat que, tenint en compte les bonificacions, els veïns pagaran imports en una forquilla d’entre 23 i 128 euros, i ha afirmat que un 85% pagaran 98 euros o menys. També ha tret ferro a la pujada afirmant que una perruqueria de Rambla Ferran abonarà 48 cèntims al dia per aquesta taxa i una peixateria del Secà, 61. Així mateix, ha criticat que l’anterior govern no abordés abans aquesta qüestió per haver aplicat una pujada més gradual. La regidora de Junts Neus Caufapé també ha incidit en aquesta qüestió, malgrat que Junts formava parteix de l’anterior govern, i ha dit que estan obligats a complir la llei, que força a pagar el cost de servei amb l’ingressat per la taxa.

El cap de l’oposició i líder del PP, Xavier Palau, ha afirmat que "avui s’aprova la pujada més gran de taxes de la història" i ha recordat que la número dos del PSC, Begoña Iglesias, va criticar durament el 2019 l’anterior govern per aplicar un augment menor. La portaveu d’ERC, Jordina Freixanet, ha qualificat d’"injusta i desproporcionada" la pujada, ha qualificat l’acord entre PSC i Junts de "pacte de les escombraries" i ha manifestat que hi havia altres fórmules per complir la llei. El grup de Vox ha considerat que les noves taxes són "ordenances letals" i la regidora del Comú, Laura Bergés, ha dit que "ens estan colant una pujada d’impostos amb l’excusa de la llei europea de residus".