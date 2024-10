Alerten que els comerços han de canviar els horaris actuals per poder trobar personal

L’associació Slow Shop Lleida i Pimec Comerç van convidar ahir tots els comerços a tancar les portes a les set del vespre dimecres vinent dia 23, amb l’objectiu de reclamar la implantació d’uns horaris més racionals. Rosabel Trench, presidenta de Slow Shop, entitat que reivindica aquesta mesura des de fa més d’una dècada, va afirmar que està demostrat que adaptar els horaris a la llum solar és més saludable, fa que les persones siguin més productives i ajuda en la conciliació de la vida laboral i familiar. Per la seua part, Manel Llaràs, president de Pimec Comerç Lleida, va insistir en la necessitat d’avançar cap a horaris més “respectuosos” amb les persones, sense que això suposi disminuir la jornada laboral.

Ara bé, tant un com l’altra també van apuntar que el sector comercial necessita aplicar aquest canvi si no vol quedar-se sense mà d’obra. “Si no, no trobarem treballadors”, va indicar Llaràs, i van constatar que els joves no estan disposats a tenir un horari laboral que sigui una rèmora en matèria de qualitat de vida. En aquesta línia, Trench va dir que ara amb prou feines hi ha joves que entrin a treballar en un comerç pensant a tenir-hi un futur laboral o amb l’aspiració de poder assumir-ne la titularitat si l’amo el traspassa o es jubila, sinó que per a gairebé tots només es tracta d’una ocupació temporal a l’espera de poder-ne trobar una altra que s’ajusti més a les seues aspiracions.

No obstant, Llaràs va manifestar que hi ha diversos sectors empresarials que ja estan canviant els horaris per acabar abans la jornada, que fins i tot l’hostaleria està fent els primers passos, i que també hi ha algun negoci que ha incorporat la cita prèvia (vegeu el desglossament). Tant Llaràs com Trench van assenyalar que l’administració s’ha d’implicar de forma efectiva per canviar els horaris actuals. I el primer va considerar que si la llei catalana de comerç no hagués estat derogada parcialment pel Constitucional, s’hauria avançat més.Trench també va reivindicar que l’horari d’hivern que començarà a aplicar-se el 27 d’octubre sigui permanent, i va posar èmfasi que caldria compactar més la jornada i que no per tenir un horari més extens es ven més. La convocatòria per tancar les botigues dimecres a les 19.00 hores no es limita només a la capital, sinó que es preveu que locals comercials d’altres municipis se sumin a aquesta iniciativa.

Negoci de moda que atén els clients només amb cita prèvia

Comerç amb cita prèvia. Aquest és el model que aplica la modista Elisa Puyal al seu taller Transparenzza a Alpicat. El va posar en marxa fa 17 anys, és a casa seua i diu que “ha anat creixent”, de manera que té una sala on atén la clientela. Reconeix que la seua activitat és diferent de la d’un comerç tradicional, i assenyala que la cita prèvia “em dona flexibilitat” per a la conciliació. L’horari marc per a les cites és de nou a dos al matí i de dos quarts de quatre a dos quarts de vuit a la tarda, de dilluns a divendres, tot i que si un client ho necessita, pot rebre’l en altres hores o dies. Dissenya i confecciona vestits de festa, núvia i tocats per a dona, i afirma que el boca a boca per part de les clientes és el sistema que més li funciona, seguit de les xarxes socials.