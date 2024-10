Escoles i instituts de la capital reben 800 nous alumnes en només tres mesos

Els col·legis i instituts de la ciutat de Lleida han rebut amb el curs començat 816 alumnes que o bé són nouvinguts o les famílies dels quals no van efectuar la preinscripció en el termini corresponent. En concret, entre el 27 de juny i el 27 de setembre s’han assignat als centres 473 alumnes d’Infantil i Primària (hi va haver fins a 580 sol·licituds) i 343 a Secundària, segons ha pogut saber aquest diari, la qual cosa suposa una mitjana d’uns 50 a la setmana. Aquesta situació ha provocat una saturació a les escoles, tant públiques com concertades, que tenen moltes aules amb la ràtio màxima sobrepassada (quatre o cinc alumnes de més) i de vegades s’han vist obligades a desdoblar grups, ja sigui comptant amb una dotació docent extra o sense, segons van indicar directors.

“És un degoteig durant totes les setmanes que és molt complicat de gestionar”, va afirmar un director, i va destacar que la situació s’agreuja quan els nens són d’origen estranger i no saben ni castellà ni català. Considera que caldria que tots els centres disposessin d’aules d’acollida per escolaritzar aquests estudiants en un primer moment, fins que entenguin la llengua. Va assenyalar que també és difícil comunicar-se amb les seues famílies. Encara que Educació disposa de traductors, va apuntar que en ocasions són altres alumnes els que exerceixen aquesta funció. Per exemple, nens que ja han nascut aquí, però que són d’origen magrebí i que a casa parlen àrab.

Pel que fa al repartiment, afirmen que s’estan distribuint entre els diferents centres de forma equitativa, però subratllen que el problema és que van arribant durant tot el curs i s’han d’anar escolaritzant.Els directors asseguren que l’arribada d’alumnes una vegada iniciades les classes és contínua des del final de la pandèmia. De fet, les dades constaten que va a l’alça, perquè el nombre de nens que es van incorporar a les aules a Lleida ciutat el curs passat des del final de la preinscripció fins al gener van ser uns 410, la meitat que en aquest i en més temps.