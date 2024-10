La renda mitjana de Ciutat Jardí dobla la de la resta de barris de Lleida, tret de la Zona Alta

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Les dades de l'Agència Tributària han tret a la llum les marcades diferències econòmiques que existeixen entre els diversos barris de Lleida. Segons l'estadística dels declarants de l'IRPF als municipis més grans per codi postal, la renda mitjana bruta dels habitants de Ciutat Jardí pràcticament duplica la de la resta de districtes de la capital del Segrià, amb l'única excepció de la Zona Alta.

Mentre els veïns de Ciutat Jardí declaren uns ingressos mitjans de 58.212 € a l'any, aquesta xifra es redueix fins als 28.633 € en el cas de Rambla Ferran-Estació, situant-se la mitjana de la ciutat en els 31.335 €. Aquestes dades evidencien una àmplia bretxa que s'acosta als 20.000 euros anuals entre el barri més benestant i la resta.

Gairebé el 80% dels ingressos provenen de nòmines

La renda mitjana bruta, que inclou els ingressos legals de tot tipus sense descomptar retencions ni cotitzacions, assoleix un total de 2.355,7 milions d'euros a la ciutat de Lleida. D'aquesta quantitat, un 79,8% (1.878,8 milions) correspon a nòmines, incloent prestacions i subsidis. La resta es reparteix entre les rendes del capital (6,3%), els rendiments dels autònoms (6%) i els guanys patrimonials per venda de propietats (3,93%).

Zones amb menors rendes i major multiculturalitat

Els menors nivells de renda mitjana, per sota dels 29.000 € anuals, es concentren a les àrees de Rambla Ferran, Estació de Renfe, Príncep de Viana oriental, el Clot, Magdalena, Barri Antic, Balàfia i Pardinyes. Aquestes zones també presenten les densitats més altes de contribuents que guanyen menys de 21.000 euros a l'any i on la mutació cap a la multiculturalitat es fa més evident.

Segons l'economista Pere Enciso, a la ciutat hi ha focus de segregació i concentració de baixos ingressos, tot i que encara no és una cosa exagerada. Aquestes tendències també s'aprecien a l'interior dels districtes, on es veuen zones desiguals amb molta diferència entre les de nova expansió urbanística i les antigues.

El preu de l'habitatge, factor clau en la reordenació urbana

L'estructura socioeconòmica d'un barri depèn en gran mesura de l'antiguitat de l'habitatge i del seu preu. Quan és assequible, atreu un perfil de població, mentre que si és elevat, n'atrau un altre. Segons Enciso, la variació del preu de l'habitatge va reordenant la ciutat progressivament.

A Ciutat Jardí, els perfils predominants són els d'empresaris i assalariats amb ingressos elevats. Dels seus 1.874 contribuents, només 288 ingressen menys de 12.000 € bruts a l'any, mentre que 1.137 (el 60%) superen els 30.000 €.

Evolució negativa de la renda a Lleida

Les dades de l'Agència Tributària mostren una caiguda de més de mil euros en la renda mitjana de Lleida entre les campanyes de l'IRPF de 2021 i 2022, passant de 32.413 a 31.335 €. No obstant això, aquest descens respon a un augment de la població i dels contribuents. Entre aquests dos exercicis, el nombre d'habitants va passar de 140.797 a 143.094, el de contribuents de 79.860 a 81.497 i el de declarants, de 73.405 a 75.179.

Ciutat Jardí cau 50 llocs en el rànquing estatal

Entre els exercicis de 2021 i 2022, Ciutat Jardí ha baixat del segon al 52è lloc en la classificació estatal de rendes mitjanes que estima l'Agència Tributària a partir de les dades de l'IRPF. La seva renda mitjana bruta va caure de 102.360 a 58.212 euros, una minva de 43 punts que podria respondre a l'arribada o sortida de veïns amb elevats ingressos.

Les disparitats econòmiques entre els barris de Lleida són notables, amb Ciutat Jardí liderant la renda mitjana (58.212 €) i duplicant pràcticament la de zones com Rambla Ferran (28.633 €). La majoria dels ingressos provenen de nòmines, mentre que els menors nivells de renda es concentren en àrees amb major multiculturalitat. El preu de l'habitatge és clau en la reordenació urbana, atraient diferents perfils segons la seva assequibilitat. Malgrat l'augment de població i contribuents, la renda mitjana de Lleida ha caigut més de mil euros entre 2021 i 2022.