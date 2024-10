La despesa en pacients de la Franja supera els 12 milions

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

El departament de Salut de la Generalitat va gastar l’any passat 12.417.653 euros per atendre pacients aragonesos de la Franja als hospitals lleidatans, sobretot a l’Arnau de Vilanova. Segons l’última memòria sanitària del pla, la despesa del 2023 va ser gairebé 900.000 euros més que la del 2022, quan l’atenció als pacients de la Franja va costar 11.526.182 euros. Aquest import ha augmentat un 29% des del 2021, quan va ser de 9,5 milions.

El 2023 es van registrar 1.676 altes hospitalàries de pacients de la Franja en hospitals lleidatans, 124 més que les 1.552 del 2022. Així mateix, el 2023 hi va haver 17.347 visites de consultes externes, 241 més que les 17.106 de l’any anterior.Els departaments de Salut de Catalunya i Aragó van firmar un conveni l’abril del 2005 per coordinar les actuacions de les dos administracions en matèria sanitària, per raons de proximitat. Així, als hospitals de Ponent s’atenen pacients dels 45 municipis de la Franja. Salut ho finança primer i ho recupera a través del servei de compensació entre comunitats. L’acord va ser renovat l’octubre del 2018 per quatre anys prorrogables pel mateix període. Actualment està caducat, encara que el departament de Salut català va afirmar a començaments d’any que funciona amb “normalitat”.

Malgrat que l’augment global de la despesa dels pacients de la Franja no va ser gaire pronunciat entre 2022 i 2023, el destinat a l’atenció a la salut mental es va disparar: de 106.787 a 545.565 euros, cinc vegades més amb un sol any de diferència. En canvi, el de l’atenció intermèdia (sociosanitària) va baixar de 226.003 euros el 2022 a 166.212 el 2023. El de les diàlisis també va descendir, de 49.724 a 34.442 euros, ja que el 2022 se’n van portar a terme 271 i l’any passat, 183.