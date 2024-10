Què està passant en l’educació? Un cop d’ull dels experts a la realitat docent de Catalunya

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El recent informe del sindicat educatiu més rellevant de Catalunya, Ustec·Stes, ha encès les alarmes al sector de l’educació a Espanya. Segons les dades revelades, el 36% dels docents catalans s’està plantejant deixar l’ensenyament. Aquesta xifra ha estat revelada en una roda de premsa per Iolanda Segura, portaveu del sindicat, qui va advertir sobre el preocupant "deteriorament" tant físic com psíquic dels professors.

Factors d’estrès i estudi demogràfic

Després de recopilar les respostes de més de 10.000 docents, s’ha traçat un perfil demogràfic d’aquells més susceptibles d’abandonar. Per gènere, els homes amb un 42% mostren més disposició davant les dones amb un 34%. Quant a l’edat, destaquen els professors entre 31 i 40 anys amb un 44%. Altres factors demogràfics inclouen el tipus d’habitatge i el nivell educatiu, amb els professors en pisos compartits i aquells que treballen en ESO o centres d’adults presentat més taxes d’insatisfacció.

Causes de l’abandó escolar

L’informe identifica els principals factors que porten als docents a considerar canvis en la seua carrera. El 43% assenyala els conflictes interpersonals com una causa major, mentre que la càrrega mental i la burocràcia segueixen darrere, amb un 25% i 19% respectivament. Aquestes xifres reflecteixen els aspectes més desgastadors per als professionals de l’ensenyament a Catalunya.

La salut d’un col·lectiu en crisi

La salut, tant física com mental, emergeix com un aspecte crucial en el debat. Un 41% dels professors reporta una bona condició física, tanmateix, només un 27% valora positivament la seua salut mental, mentre que un preocupant 45% la qualifica com a insatisfactòria. Aquesta tendència s’accentua entre els docents joves i aquells amb problemes financers.

Apostes per al futur del sistema educatiu

Davant d’aquesta situació, la portaveu Segura ha instat a una intervenció política decidida per abordar el problema. Les propostes inclouen reduir la burocràcia, disminuir les ràtios d’alumnes, establir una jornada laboral de 35 hores setmanals i un protocol consistent davant la violència en els centres educatius. S’advoca també per fomentar la democràcia interna en els centres, permetent que els claustres participin més activament en les decisions organitzatives.

Conclusions dels experts

L’estudi d’Ustec·Stes posa de manifest una sèrie de desafiaments que requereixen atenció urgent si es desitja sostenir i millorar el sistema educatiu a Catalunya. És fonamental entendre les causes del malestar docent i treballar per crear un entorn laboral més saludable i atractiu per als professionals de l’ensenyament.

La professió docent a Catalunya enfronta reptes significatius en l’actualitat. Els professors manifesten el seu descontentament respecte a la càrrega laboral i els conflictes personals dins de l’entorn escolar. L’informe del sindicat Ustec·Stes ha posat en evidència l’impacte negatiu en la salut dels docents i la conseqüent intenció de molts de canviar de professió.