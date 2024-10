Una comerciant del Barri Antic de Lleida: “els qui patim el vandalisme som els qui el paguem”

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

"El vandalisme gratuït per als autors acaba sent un cost per als qui el pateixen". Així ho denuncia l'Estefania Reñé, propietària de la llibreria La Sabateria, situada al carrer Lluís Besa del Barri Antic de Lleida. Dissabte passat, en aixecar la persiana del seu negoci, es va trobar amb la desagradable sorpresa d'una pintada a la reixa: "Una pintada a la reixa que no és artística", lamenta la comerciant.

Reñé explica que la troballa li va provocar ràbia, ja que sempre intenta mantenir el carrer net. Davant d'aquesta situació, va decidir informar l'Ajuntament a través de l'aplicació Appunta. No obstant això, la resposta que va rebre no va ser l'esperada: "La seua resposta va ser que el manteniment de la reixa va a càrrec del propietari, per la qual cosa hauré d'assumir la despesa de treure la pintada", explica amb resignació.

Tot i que encara no ha demanat un pressupost específic, la llibretera calcula que la neteja podria arribar a costar-li fins a 500 euros. Reñé destaca la seva col·laboració habitual amb el barri i l'ajuntament: "Cada dia fem manteniment quan netegem el carrer i la persiana, entenc que si es trenca he d'arreglar-la i no demano que em paguin res, però col·laborem amb el barri sempre que podem i estaria bé que es tornés", afirma.

La propietària de La Sabateria porta 8 anys al Barri Antic i assegura que mai abans havia patit un incident similar. Es mostra molt satisfeta amb els veïns i l'ambient del barri en general. Des del 2020, l'Ajuntament de Lleida cobra una taxa de 300 euros als propietaris que no netegin les pintades vandàliques a les façanes dels edificis, tot i que des del 2021 s'aplica una rebaixa del 70% si l'ordre es compleix després de rebre el primer avís.