Inoperatius gairebé tots els punts de recàrrega de targetes de busos de Lleida al fer fallida un proveïdor

La majoria dels punts de recàrrega dels títols de l’ATM Lleida per als autobusos urbans i interurbans porten diversos dies inoperatius a causa de la recent fallida d’una de les tres empreses proveïdores del servei als establiments comercials. “De moment, només es poden recarregar a les oficines d’atenció a l’usuari de l’avinguda Madrid i la plaça Sant Joan”, explica el gerent d’Autobusos de Lleida, Carlos Soldevilla.

Habitualment, les targetes es podien reactivar en 83 comerços de la capital, com els supermercats Plusfresc i alguns estancs, quioscos o llibreries. “A Lleida no estem tenint grans problemes, però els usuaris d’altres municipis es veuen forçats a venir a la ciutat per actualitzar les targetes”, afirma en aquest sentit Soldevilla. Sobre aquest problema, veïns han alertat de llargues cues de fins a quinze minuts a les oficines de l’avinguda Madrid.

El departament de Territorioindica que s’ha posat en contacte amb Plusfresc i amb la resta de punts per donar-los el contacte de les altres dos empreses que continuen prestant el servei, amb l’objectiu que puguin tornar a recarregar títols integrats “en breu”. Una portaveu afegeix que “aquest tràmit depèn de la relació comercial de l’empresa habilitada per fer la recàrrega i el punt en concret”. Territori també precisa que, a banda dels centres d’atenció a l’usuari i els establiments comercials, els viatgers poden recarregar els seus títols del sistema tarifari integrat de l’ATM a bord d’alguns busos interurbans. Els que ofereixen aquesta possibilitat a Lleida són els d’Alsina Graells (Alsa), Autocars del Pla, Gamón, Lax, Salvia i Marfina Bus. Així mateix, també hi ha oficines d’atenció a Bellpuig, Cervera, Mollerussa, Tàrrega, la Seu d’Urgell i Vielha.

D’altra banda, la Paeria ha proposat l’adjudicació del contracte de subministrament de tres autobusos elèctrics urbans a l’empresa BYD Europe per haver obtingut la puntuació més alta en una licitació per una quantia d’1.887.600 euros (IVA inclòs) finançats amb fons europeus. L’empresa té fins al proper 30 de juny per entregar els vehicles.Altres cinc busos elèctrics que recentment ha adquirit l’ajuntament ja han arribat a la ciutat i estan a l’espera que estiguin operatius els seus carregadors elèctrics.

Més de cinquanta usuaris al dia en el bus de reforç cap al Camp Escolar

El bus urbà de reforç de la línia L2 que la Paeria va habilitar a començaments de mes per anar als instituts del Camp Escolar compta amb una mitjana d’entre 50 i 60 viatgers diaris, segons indica Carlos Soldevilla. El gerent d’Autobusos de Lleida valora la xifra com un “èxit” i afirma que “està funcionant molt bé, m’ha sorprès”. El bus de reforç passa a les 8.05 hores per la parada de l’avinguda Doctora Castells, a Cappont. Quan se’n va anunciar la posada en marxa, la tinenta d’alcalde i edil de Mobilitat, Cristina Morón, va explicar que “mantindrem aquest bus si veiem que és rendible i que hi ha una demanda real de passatgers”.