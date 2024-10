Vaga de transports: serveis mínims i horaris per a aquest dilluns a Lleida

Publicat per Segre Vídeo: Jordi Echevarria Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest dilluns arranca a tot l'Estat una vaga general del sector del transport de viatgers per carretera, convocada pels sindicats per exigir el reconeixement de la jubilació anticipada per als conductors professionals. Les aturades, que afectaran a autobusos urbans, interurbans i grues, es realitzaran mantenint uns serveis mínims del 50% de mitjana en el conjunt del país, segons ha fixat el Ministeri de Transports i Mobilitat Urbana.

La resolució ministerial estableix que s’haurà d’operar almenys la meitat de les expedicions autoritzades actualment, tret d’en rutes d’un sol trajecte, que s’efectuaran íntegrament. Les principals companyies d’autobusos de llarg recorregut contactaran amb els viatgers els serveis dels quals es cancel·lin per oferir-los un canvi gratuït. Per la seua part, comunitats autònomes i ajuntaments han determinat serveis mínims als seus territoris, que oscil·len entre el 20% i el 60% segons franges horàries i regions.

Un autobús urbà de Lleida, aquest dilluns en una parada del barri de Pardinyes amb el cartell de serveis mínims.Sònia Espin

Horaris de la vaga a Lleida i serveis mínims



Autobusos de Lleida garanteix l’aplicació de serveis mínims en la vaga d’autobusos urbans i interurbans. Entre les 6 i les 22 hores hi haurà diferents afectacions en funció de la franja horària amb més circulació de busos en hores punta.

Entre les 6 i les 9 del matí circularan el 40% dels serveis, entre les 9 i les 14 hores el 20%, entre les 16 i les 20 hores el 40% i entre les 20 i les 22 hores el 20%.

A més, indiquen que tots els serveis escolars es mantindran amb normalitat i es mantindran els reforços tant en la L8 de Balàfia com de la Caparrella en la L10.

Calendari d’aturades i negociacions

La d’avui és només la primera jornada de vaga, sent previstes noves dates els dies 11, 28 i 29 de novembre, 5 i 9 de desembre. A partir del 23 de desembre les aturades seran indefinides si abans no s’assoleix un acord entre els representants sindicals i la patronal del sector. Ambdues parts van mantenir ahir una reunió negociadora, que va acabar sense acostament de postures. "Malgrat els esforços realitzats, no ha estat possible assolir un acord en aquesta ocasió per a transport de viatgers per carretera. Tanmateix, ambdues parts han manifestat la seua voluntat de continuar negociant en els propers dies de cara a trobar una sortida al conflicte", va declarar UGT en un comunicat, remarcant que continuaran intentant-ho "fins l’últim moment".

Reivindicació històrica del sector

L’objectiu central de les mobilitzacions és aconseguir que es faci efectiu el dret a la jubilació anticipada per als conductors professionals, una demanda de llarga data al sector. En el transport de mercaderies per carretera sí que es va aconseguir desconvocar la vaga divendres passat després d’un principi d’acord.

Mentrestant, companyies com Autobusos de Lleida-Moventis garanteixen que compliran amb els serveis mínims establerts i que els recorreguts escolars funcionaran amb normalitat durant la jornada d’aturada.