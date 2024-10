Els serveis mínims eviten el col·lapse del transport de viatgers a Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La jornada de vaga convocada ahir per UGT i CCOO en el sector del transport de viatgers es va saldar a Lleida amb més seguiment a l’empresa que cobreix el servei urbà de la capital del Segrià que a les comarques. El comitè d’empresa afirma que s’hi van sumar 65 dels 105 conductors a la ciutat, mentre que la firma, Moventis, va explicar que 29 van fer vaga tota la jornada i la resta estaven afectats pels serveis mínims. Aquests es van complir amb normalitat, amb un 40% d’autobusos circulant a les hores punta i un 20% a la resta.

Els usuaris, en una jornada marcada per la pluja, es van mostrar resignats en molts casos, afirmant que entenen la reivindicació del sector: poder jubilar-se als 60 anys perquè els conductors adverteixen de la perillositat que suposa seguir al volant passada aquesta edat amb desenes de persones als seus autobusos. Comprensius però també sense ocultar les seues queixes, en especial la de falta d’informació, asseguraven, sobre els serveis disponibles per poder-se moure. En especial durant les hores en què conductors i membres dels sindicats van recórrer el centre de la ciutat i van convertir els carrers en una ratera per als conductors, que en una jornada de pluja i vaga, havien incrementat el nombre de cotxes als carrers.

CCOO adverteix que el sector està “envellit” i UGT afirma que “arribarem fins al final”

En el cas dels serveis interurbans i comarcals, la tònica general va ser una incidència molt limitada també pels serveis mínims, previstos inicialment amb els mateixos percentatges que a la ciutat (40% en hora punta i 20 per cent a la resta). El fet que hi hagi línies lligades als transports escolars va significar a la pràctica que en un bon nombre de rutes arribessin a circular amb normalitat el 85% dels serveis. En altres casos, com a la Segarra, el servei és “a demanda”, la qual cosa també va minimitzar l’impacte de la protesta. Amb tot, els transports no acabaven ahir el recorregut a l’estació d’autobusos quan arribaven a la capital del Segrià, optaven per fer-ho a la plaça Ricard Viñes, per evitar d’aquesta manera possibles piquets per part de treballadors en vaga i sindicats.

Els sindicats van insistir a defensar les demandes del sector i van censurar que la patronal “s’ha tancat a negociar”. El responsable de Transports de CCOO a Lleida, Joan Riba, va advertir que el seu és un sector “envellit”, els treballadors del qual s’exposen a “una alta taxa d’accidentalitat i mortalitat”. “Hi ha poca gent jove que vulgui treballar al sector perquè les condicions són molt dures. Fem jornades de fins a dotze hores”, va lamentar, abans d’insistir en la urgència de garantir el relleu generacional. “Només volem justícia i sentit comú”, va subratllar.

Per la seua part, Carme Valls, d’UGT, va amenaçar amb la possibilitat de convocar una aturada indefinida a l’assegurar que “la d’avui és la primera vaga convocada, però si no arribem a cap acord, arribarem fins al final”.

Piquets a primera hora i una manifestació a la capital del Segrià

Un centenar de persones, entre treballadors del transport de viatgers per carretera i membres de sindicats, van anar ahir a Lleida per reclamar l’avenç de la jubilació anticipada als seixanta anys al sector i la “dignificació” del seu treball. En el marc de la mobilització, convocada per CCOO i UGT, els manifestants van fer a primera hora del matí piquets davant de l’estació d’autobusos, a l’avinguda Catalunya de la capital del Segrià.

A dos quarts d’onze van iniciar una marxa lenta que va acabar davant de la subdelegació del Govern. La protesta va provocar talls de trànsit a les avingudes Catalunya i Madrid, dos dels carrers amb més circulació de Lleida, que es va normalitzar al final de la manifestació, cap a les dotze del migdia.

Primera de les 5 jornades d’aturada i amb l’amenaça de ser indefinida

Els sindicats apuntaven ahir a un seguiment massiu de la primera de les set jornades de vaga convocades en el transport per carretera de viatgers entre les persones conductores que no estaven designades per a la prestació de serveis mínims i, per tant, podien secundar-la a tot l’Estat.

La mobilització s’estendrà també als dies 11, 28 i 29 de novembre; 5 i 9 de desembre; i a partir del 23 d’aquell mes podria convertir-se en indefinida, si no s’arriba a un acord amb la part empresarial en els mateixos termes que el que es va firmar amb les patronals del transport de mercaderies la setmana passada.

Segons UGT, el seguiment va ser d’entorn el 80% a tot Catalunya, d’un 85% a la província de Barcelona i a l’àrea metropolitana de Barcelona d’un 90%, mentre que CCOO parlava d’un seguiment massiu, del 100 per cent a les quatre capitals de províncies catalanes. Exigeixen a la patronal que s’asseguin a negociar i pactar la jubilació als 60 anys.