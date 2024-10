Doctorands de la UdL es concentren al Rectorat per exigir el quart any de contracte i millors condicions laborals

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

Una vintena de membres del col·lectiu Doctorandes en Lluita s'han concentrat aquest dimecres a les portes de l'edifici del Rectorat de la Universitat de Lleida (UdL) per reclamar el quart any de contracte i altres millores en les condicions laborals. Actualment, els contractes de la UdL i de la Generalitat tenen una duració de 3 anys, tot i que la mitjana de temps dedicat al doctorat no baixa dels 4. Això fa que els doctorands, segons denuncien, hagin d'acabar gastant diners de la seva butxaca. La concentració s'ha fet coincidint amb el Consell de Govern de la universitat que preveu votar un ajut extraordinari perquè els doctorands puguin acabar la tesi. Des del col·lectiu valoren positivament aquest pas, tot i que el troben insuficient.

Doctorandes en Lluita reclama que els contractes de les universitats catalanes i de la Generalitat siguin de quatre anys, en comptes dels tres d'ara, com ja passa a bona part de l'Estat. Denuncien que aquest "greuge comparatiu" fa que els doctorands hagin d'acabar les seves tesis gastant els ingressos de l'atur o dedicant-hi més hores en caps de setmana i períodes de vacances.

"Per una recerca de qualitat que també respecti els drets dels treballadors calen 4 anys de recerca garantits", ha reclamat el doctorand Adrián Zarco, que ha afegit que actualment aquesta situació afecta la gran majoria del centenar de doctorands de la universitat lleidatana.

A banda, el col·lectiu també demana més finançament perquè els doctorands no hagin de sufragar pel seu compte despeses que són necessàries per elaborar la tesi. Això inclou viatges i allotjament per assistir a congressos o estades. "La teoria diu que els grups de recerca han de facilitar les diners per anar a congressos, la realitat és que això sovint no passa perquè hi ha grups molt finançats i altres que no ho estan gaire i perquè les ajudes de la universitat són insuficients", ha argumentat Zarco.

Altres millores laborals que reclamen són disposar d'estris i mitjans adequats i no haver-ne d'aportar de propis; tenir canals de denúncia "àgils, fiables i garantistes" pels doctorands que pateixin pràctiques d'abús, assetjament o explotació per part del seu director; el pagament de triennis a doctorands que tenen un contracte de quatre anys i l'equiparació en drets i recursos entre els doctorands de l'Institut de Recerca Biomèdica i els de la UdL.

La concentració s'ha fet coincidir amb el Consell de Govern de la Universitat de Lleida, el qual porta a votació la convocatòria d'un ajut extraordinari perquè els estudiants que l'any vinent es queden sense contracte puguin acabar la tesi. El col·lectiu celebra el pas tot i que el troba "insuficient" ja que creu que hauria de ser un ajut "estructural" i no "extraordinari" que depenguin del govern que hi hagi en cada moment.