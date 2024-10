Dilluns comença la reforma de la Rambla Ferran de Lleida i hi haurà talls de trànsit durant 9 mesos

L’Ajuntament de Lleida ha anunciat que dilluns 4 de novembre iniciarà les obres de millora de la Rambla Ferran, centrades a ampliar l’espai per a vianants, dins l’Operació Rambla que ha dissenyat el govern municipal per a promoure la recuperació i dinamització d’aquest eix central de la ciutat.

L’actuació abasta la vorera i la calçada del costat del Museu Morera, entre la plaça Ramon Berenguer IV i el carrer Riquer i aquest dilluns s’inicia la primera de les dos fases en què s’ha dividit. Se centrarà en la renovació de la calçada, que reduirà la seva amplada dels tres carrils actuals a dos, un d’ells reservat per al transport públic com a carril bus.

D’aquesta manera, la calçada passa de 7,8 a 5,8 metres d’ample i passarà a estar al mateix nivell que la vorera i el tram central de la Rambla. Això permetrà pacificar el trànsit i facilitar l’organització d’activitats puntuals tancant al trànsit tot aquest sector, que conformarà aleshores una gran plaça, contribuint així a la seva dinamització. Aquesta primera fase d’obres compta amb un pressupost de 604.939,50€ i estarà acabada pel 31 de desembre, segons ha informat la Paeria.

A partir del gener, es durà a terme la segona fase, que té un període d’execució d’uns cinc mesos. Permetrà abordar l’ampliació de la vorera del costat del Museu Morera i la Diputació, que passarà de 2,8 a 5 metres d’ample, duplicant gairebé la superfície per a vianants, que passa de 1.250 a 2.400 metres quadrats.

Aquestes obres compten amb finançament de fons europeus NextGenerationEU, dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del govern de l’Estat.

Segons l'ajuntament, les obres aniran acompanyades d’accions de dinamització econòmica, comercial, turística i cultural per potenciar tot aquest sector de la ciutat. Les ordenances fiscals aprovades pel ple el passat dia 18 ja inclouen unes bonificacions del 60% per l’obertura de nous establiments en aquest àmbit.

Afectació al trànsit

L’inici dels treballs a la Rambla comportarà el tall al trànsit de vehicles del tram situat entre els carrers Anselm Clavé i Riquer, en sentit Pont Vell, mentre durin les obres, uns 9 mesos aproximadament. Els vianants podran passar en tot moment, mentre que els cotxes es desviaran cap a Príncep de Viana.



Els vehicles que es dirigeixen cap a Blondel hauran d’anar cap a l’avinguda del Segre per la rampa que hi ha davant de l’aparcament de l’estació, i enllaçar amb Francesc Macià pel carrer Riquer. Es modificarà la senyalització a la rotonda de l’avinguda del Segre per facilitar el pas de vehicles. Els que vagin en direcció a Cappont hauran de creuar el riu pel pont de Príncep de Viana.



La presència de les obres també obligarà a traslladar el Mercat de la Rambla. Aquest diumenge es mantindrà al lloc habitual, mentre que les edicions següents es traslladaran a l’espai de rambla de l’avinguda Francesc Macià. En canvi, les llums de Nadal no resultaran afectades i sí que lluiran a la Rambla durant les festes.