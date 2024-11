Batxillerat al vespre

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

L’institut Màrius Torres és l’únic de la província que permet cursar el Batxillerat en format nocturn, de 17.00 a 22.00 hores. És l’opció elegida aquest any per divuit alumnes de primer i quaranta-dos de segon, tots majors d’edat que havien deixat els estudis per diferents motius i els volen reprendre. “A molts els havia anat malament acadèmicament, van entrar al món laboral i van veure la necessitat de titular-se per accedir a una oposició, mentre que d’altres volen continuar els seus estudis a la universitat o els van haver de deixar per motius de salut, familiars o laborals”, explica la coordinadora d’aquests estudis a l’institut, Carme Bellostes. “No se sentirien bé amb adolescents de 16 anys, i els joves del diürn tampoc. La diferència entre els 16 i els 20 anys és molt més exagerada que dels 20 als 24”, valora la professora.

El format nocturn funciona gairebé igual que l’ordinari, amb l’excepció que l’assistència a les classes no és obligatòria. “Sempre recomanem que vinguin, però molts alumnes treballen al matí i les classes de 21.00 a 22.00 hores es tornen dures”, comenta Bellostes. Així doncs, tots compten amb una plataforma online en què poden seguir les assignatures des de casa. La professora explica que “dirigim les classes de forma molt personal i fugim de les sessions magistrals a l’ús” perquè els alumnes se sentin còmodes. De fet, recorda com “una anterior alumna treballava en un supermercat durant tots els matins i deia que a l’institut es relaxava”.En aquest Batxillerat alternatiu només s’ofereixen les especialitats humanística i social, a causa del menor nombre d’alumnes que al diürn. “Molts venen per matèries soltes que tenien suspeses, sobretot les comunes del segon curs”, explica la professora. De fet, assenyala que anglès és la que compta amb més inscrits. La majoria dels alumnes no es presenten a la selectivitat, malgrat que en cada curs hi ha algun aspirant. “L’any passat s’hi van presentar quatre alumnes i van aprovar tots”, celebra Bellostes.

“Fem una obra social, i els alumnes són més agraïts”

Carme Bellostes fa vint-i-dos anys que ensenya Funcionament de l’Empresa al Màrius. Després de molts cursos sent professora al matí, fa tres anys va canviar al format nocturn i “ja he decidit que em jubilaré aquí, els alumnes mostren molt més agraïment i no se’ls ha de demanar que atenguin”. Bellostes afirma que “fem una obra social” perquè “no només tenim en compte el contingut, també la calor humana”. La professora explica que “cada any sentim que pot ser l’última del format nocturn perquè suposa unes despeses importants, però la contraprestació social que genera és més gran”.

“Em sento còmoda perquè com a màxim som deu a la classe”

“Prefereixo estudiar a la tarda per no coincidir amb la meua germana [de 16 anys], que cursa Batxillerat al mateix centre al matí”, explica Itziar Montero, que als seus 22 anys cursa segon de Batxillerat nocturn al Màrius. “És dur perquè cal estudiar molt, però em sento molt més còmoda que quan estava en un cicle formatiu, perquè aquí som 10 alumnes com a màxim a la classe.” Montero va descobrir fa uns anys la seua passió per l’escriptura, que l’ha portat a publicar el seu primer llibre, Desastre que lleva al caos, i a cursar Batxillerat amb l’objectiu d’estudiar Filologia Hispànica a la universitat.