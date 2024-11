Sostre Cívic edificarà 25 pisos de gestió cooperativa

La cooperativa Sostre Cívic preveu iniciar el març del 2025 la construcció d’un edifici de 25 habitatges socials en un solar de l’Empresa Municipal d’Agenda Urbana (EMAU) al carrer Enric Roca Peralta, al barri de Joc de la Bola. Estima que les obres finalitzaran entre agost i setembre del 2026 i que els veïns, que seran socis cooperativistes, podran entrar a viure a finals d’aquell any o a començaments del 2027. A principis de l’any vinent, l’entitat començarà a buscar persones interessades a formar part de la cooperativa per constituir el grup impulsor del projecte. Els socis fan una aportació econòmica inicial (uns 3.000 euros) i després paguen quotes mensuals a tall de lloguer. Amb aquests diners, Sostre Cívic va retornant el crèdit que sol·licita per poder començar l’immoble.

Aquesta iniciativa forma part del projecte d’edificar 350 pisos a tot Catalunya, que l’entitat va presentar ahir a Barcelona. El Banc de Desenvolupament del Consell d’Europa ha concedit a l’entitat 31 milions, “el finançament” més gran aconseguit per una cooperativa, per edificar aquests habitatges, així com 79 a Barcelona, 60 a Manresa, 29 a Granollers i 24 a Vilafranca del Penedès. El codirector de Sostre Cívic, David Guàrdia, va apuntar que es tracta d’una primera fase i que la segona està per determinar. En tot cas, va dir que “no només es farà habitatge assequible, sinó que, en la mesura possible, s’intentarà innovar”. Així mateix, el bloc de Lleida, igual que el de Manresa, “serà de construcció industrialitzada per intentar reduir els terminis”. A més, Guàrdia va detallar també que els 31 milions serviran per finançar “entre el 40 i 50% del total” de les noves construccions i que la resta l’aportaran els socis i crèdits atorgats per entitats públiques.Sostre Cívic ja disposa d’un altre edifici de gestió cooperativa a Lleida capital, en aquest cas un bloc recuperat al número 3 del carrer Ripollès, al barri de Balàfia. Consta de 13 habitatges, que estaven en mans bancàries i durant un temps van estar okupats per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca.

Sis masovers s’instal·laran en tres habitatges del Centre Històric

Sis joves en risc d’exclusió residencial ultimen l’adequació de 3 pisos al carrer Galera (Centre Històric), l’ús del qual l’EMAU va cedir a través d’un concurs a la cooperativa Obrim Portes, en règim de masoveria urbana. Els joves obtenen una rebaixa del lloguer a canvi de les seues hores de treball als habitatges. Els masovers s’instal·laran a finals de mes, van anunciar l’alcalde, Fèlix Larrosa, i el responsable de la cooperativa, Èric Morros. A més, la Paeria impulsa un altre edifici de masoveria entre l’Ereta, Galera i Alsamora.