Denuncien incivisme a la passarel·la de Cappont i la plaça Blas Infante de Lleida

Els veïns de Lleida han expressat la seva indignació per l'estat de la passarel·la de Cappont, que connecta els barris amb el centre de la ciutat. Una ciutadana de Lleida ha compartit el seu descontent amb la situació, explicant com aquest espai presenta escombraries i deixalles que s’acumulen, incloent bosses de llaunes buides, menjar, i fins i tot roba interior bruta amb restes d’excrements i paper higiènic. “És una vergonya veure com alguns ciutadans ignoren totalment les papereres que hi ha disponibles a cada extrem de la passarel·la”, lamenta.

Brutícia a la passarel·la de Cappont..

A més, aquesta ciutadana assenyala que la brutícia acumulada sembla quedar-se durant dies sense que s’hi actuï, fet que desperta queixes entre els residents, que consideren que una major vigilància i multes per aquests comportaments incívics serien efectius per mantenir la passarel·la en bon estat. També es destaca la situació del parc de la plaça Blas Infante, on cada cap de setmana apareixen vidres trencats, restes de menjar i llaunes de begudes, un entorn especialment problemàtic tenint en compte que és un espai on juguen nens i nenes.

A aquests problemes de brutícia, s’hi afegeix la circulació de patinets elèctrics, sovint a una velocitat excessiva que pot posar en perill la seguretat dels vianants. La ciutadana demanen una major presència de la policia i mesures contundents per frenar aquests actes incívics i garantir la seguretat a les zones públiques de Lleida.