Els veïns de cases esquerdades per les vibracions de trens a Lleida instaran Adif que els indemnitzi pels danys

Els veïns que denuncien esquerdes a casa seua per les vibracions que provoca el pas de trens d’alta velocitat pel bypass de l’Horta negociaran amb l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) perquè aboni indemnitzacions per poder reparar els seus habitatges una vegada es corrobori que els danys els ha provocat el trànsit ferroviari. Així ho van acordar els veïns dilluns en una reunió al local social de Serrallarga després que ja s’hagin constituït com a plataforma. “Ara que ja som una entitat legal amb 140 membres ens podrem personar en el cas i reclamar a Adif que ens faciliti els informes que ha fet per comparar-los amb el nostre, així com analitzar les mesures que proposen per solucionar aquesta situació”, va informar Josep Maria Peiró, l’advocat de la plataforma. Va afegir que “el procés serà llarg, però la nostra idea després de comparar el seu informe seria contractar arquitectes perquè analitzin i quantifiquin els danys que han causat les esquerdes i i després negociar amb Adif les indemnitzacions, encara que tampoc descartem la via judicial si no arribem a un acord”.

Peiró va destacar que el procés “encara està en una fase embrionària, però tenim el full de ruta fixat”, i que l’empresa especialitzada a la qual van encarregar l’estudi sobre els orígens de les esquerdes està ultimant el document. No obstant, Peiró va afirmar que “al primer esborrany deixa bastant clar que tant les vibracions com el soroll que provoquen els trens al seu pas per l’Horta incompleixen el límit màxim fixat per llei”.