El nou enllumenat públic estalviarà un 64% d'energia

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament començarà l’any que ve la renovació de 14.545 punts de llum públics, que passaran a tenir llums led i generaran un estalvi energètic d’aproximadament el 64%. Així ho van assegurar ahir l’alcalde, Fèlix Larrosa, i la tinenta d’alcalde de Gestió de la Ciutat, Begoña Iglesias, que van visitar una de les quatre zones de la ciutat en les quals s’ha renovat la il·luminació a tall de prova, que són els carrers Doctor Fleming, Joc de la Bola i Henri Durant, l’avinguda Alacant i Anastasi Pinós, davant de l’escola Pardinyes. En aquesta última zona s’ha habilitat un pas de vianants intel·ligent amb llums que s’activen quan hi travessen els transeünts.

Per portar a terme la renovació d’aquests punts de llum, que són el 45% dels 25.700 que hi ha a Lleida, la Paeria ha rebut una ajuda de 8,6 milions d’euros de l’Institut per a la Diversificació i l’Estalvi de l’Energia, que depèn del ministeri de Transició Ecològica. L’ajuda permetrà a Lleida ser de les primeres ciutats de més de 50.000 habitants a tenir el 100% del seu enllumenat públic amb llums led. Val a recordar que el 55% dels fanals ja tenen aquesta tecnologia, atès que van ser renovades fa deu anys, el 2014.

Així ho va assegurar el president de l’entitat, Toni Baró, que va qualificar la reunió amb el govern municipal com “una primera presa de contacte de la nova junta molt productiva en la qual ens ha donat a conèixer els projectes de ciutat, així com el seu possible creixement”. Paral·lelament, la nova junta de la FAV va instar el govern a avançar en els treballs per facilitar-li una nova seu, ja que l’actual, a la plaça Sant Llorenç està molt degradada.

La Federació de Veïns demana els detalls del model d’inclusió

■ La nova junta de la Federació d’Associacions de Veïns de Lleida (FAV) va demanar ahir a l’alcalde de la ciutat, Fèlix Larrosa, “informar i donar detalls concrets de com serà el model d’inclusió i els conceptes que inclou, com per exemple el hub que es vol fer a l’antiga Escola Balàfia”.