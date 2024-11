Condemnen un membre de la PAH Lleida a 3 mesos de presó i a pagar una indemnització de 5.500 euros

Publicat per acn Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

El jutjat penal 1 de Lleida ha condemnat a 3 mesos de presó i a pagar 5.500 euros de responsabilitat civil un membre de la PAH Lleida. El jutge l'ha condemnat per un incident que va tenir lloc el desembre de 2020, quan el processat va intentar mediar amb els veïns d'un edifici del barri de Pardinyes de la capital del Segrià arran de l'intent d'ocupació d'un pis per part d'un home en situació irregular. Els veïns van denunciar que van patir lesions per part del membre de la plataforma, mentre que ell va negar les acusacions. En un comunicat, la PAH Lleida ha anunciat que interposarà un recurs contra la sentència per "continuar reivindicant l'absolució del nostre company".

El judici va tenir lloc el 8 d'octubre passat al jutjat penal 1 de Lleida. Més d'una setantena de persones van donar suport al condemnat en el seu trajecte fins als jutjats de la ciutat.

Inicialment, l'home s'enfrontava a pagar una indemnització d'entorn els 20.000 euros o a 2 anys de presó per delictes de lesions.