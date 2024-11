Josep Maria Estela: “Vaig preferir que em tallessin el cap a perdre la meua dignitat”

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

El comissari Josep Maria Estela va viure ahir el seu últim dia com a cap dels Mossos d’Esquadra a la Regió Policial de Ponent. Dilluns es reincorporarà a a l’estat major del cos després del seu polèmic relleu com a màxim responsable a Catalunya fa dos anys. Concretament, formarà part de la prefectura juntament amb Miquel Esquius, actual comissari en cap, i la subdirectora, la comissària Alícia Moriana, en una decisió del major Josep Lluís Trapero, director general de la Policia. Estela va atendre ahir SEGRE per fer balanç d’aquests dos anys a Ponent i explicar que espera de la seua tornada a la prefectura en una entrevista que sortirà publicada demà i de la qual avui fem un avançament.

Preguntat per si el seu retorn a la cúpula és una restitució, afirma que “és un honor que els responsables del cos comptin amb mi perquè torni a formar part de la direcció”. Val a recordar que el seu relleu va indignar agents i comandaments, que van acusar la conselleria d’Interior, liderada llavors per Joan Ignasi Elena (ERC), de politització.

En aquest sentit, admet que “no va ser un moment fàcil per a mi que la direcció política del moment cregués oportú que no havia de seguir al meu lloc, però hi ha moments a la vida en els quals un ha de decidir entre perdre el cap i perdre la dignitat i jo vaig decidir no perdre la dignitat. I, encara que quan et tallen el cap fa molt mal, suposo que perdre la dignitat deu ser més dolorós”.

Per tot plegat, creu que la seua reincorporació “és una oportunitat per continuar amb els projectes que vaig iniciar quan vaig ser comissari en cap, amb el model de proximitat, d’un cos que té una estructura territorial molt potent que és el que dona sentit a la nostra existència”.

Quant al seu pas per Ponent, afirma que “treballar a Lleida, amb la teua gent, és el millor que et pot passar”. Josep Codina, fins ara comissari en cap de la Comissaria General de Relacions Institucionals, assumirà la prefectura a Ponent.