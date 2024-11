El Govern traspassa l'hospital Nadal Meroles a l'empresa pública GSS

Publicat per REDACCIÓN Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern ha aprovat avui l'ampliació de la plantilla de Gestió de Serveis Sanitaris (GSS), empresa pública a la qual s’incorporaran les places derivades de la internalització de l’activitat sociosanitària de l’Hospital Jaume Nadal Meroles. L’1 de desembre, GSS passarà a gestionar aquest hospital d’atenció intermèdia de la ciutat de Lleida, que des dels seus inicis, el 2001, ha estat dirigit per SAR Residencial y Assistencial Sociosanitaria (filial de DomusVi) per via d’una concessió del Servei Català de la Salut.

GSS assumirà la gestió directa dels serveis assistencials que es presten a l’hospital amb la pertinent subrogació dels professionals que hi treballen. Aprofitarà l’estructura organitzativa existent, com a fórmula per optimitzar els recursos propis dins el sistema públic de salut i garantir els màxims estàndards de qualitat.

Aquest canvi en favor d’una entitat pública respon a tres objectius de l’Administració: dur a terme les seves funcions d’interès públic amb recursos propis, organitzar la seva pròpia gestió i millorar la sostenibilitat i l’eficiència del centre.

La transferència d’aquest dispositiu a un gestor públic dona resposta també a una històrica demanda dels seus professionals.

L’Hospital Jaume Nadal Meroles, ubicat al carrer Acadèmia de Lleida, ofereix atenció a persones amb necessitats de recuperació funcional, continuïtat de cures complexes o en situació pal·liativa. El centre atén una mitjana de 550 pacients anuals, que procedeixen tant dels hospitals d’aguts com del seu domicili o residència. L’immoble on està situat és propietat del Servei Català de Salut.

L’hospital va iniciar la seva activitat per al sistema sanitari públic el mes de desembre de 2001, quan va assumir l’atenció dels pacients ingressats a l’antic Hospital Sociosanitari Creu Roja de Lleida, així com la majoria de la seva plantilla de professionals. El centre disposa de 126 places d’internament i 25 d’hospital de dia. La unitat d’internament es troba distribuïda en 6 plantes d’hospitalització i una setena planta on s’ubica la sala de rehabilitació funcional i la de teràpia ocupacional. A la planta baixa hi ha l’hospital de dia terapèutic i rehabilitador per a l’atenció ambulatòria de les persones.