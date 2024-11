El futur mercat de Fleming tindrà un gran supermercat i 300 m2 per als paradistes

El mercat municipal de Ronda-Fleming tindrà un gran supermercat que farà de “locomotora comercial”, una superfície de 300 metres quadrats per a paradistes i espais per a tallers de cuina i degustacions, exposicions i activitats culturals, així com una zona maternoinfantil i de serveis. Un projecte que va presentar ahir la regidora de Promoció Econòmica, Pilar Bosch, que té com a objectiu convertir Fleming “en un mercat del segle XXI que serà un pol d’atracció”. Per a això, la Paeria convocarà un concurs públic per licitar la redacció del projecte de reforma de l’espai una vegada el ple municipal aprovi els seus plecs, que previsiblement serà aquest mes, i a partir de llavors les empreses interessades tindran sis mesos per presentar una proposta. Una vegada s’hagi adjudicat, l’oferta guanyadora tindrà 6 mesos per redactar el projecte executiu perquè les obres puguin començar com a molt tard l’abril del 2026, i duraran aproximadament un any.

Bosch va detallar que la “locomotora comercial” tindrà una superfície de 3.010 metres quadrats entre el pàrquing i la planta baixa, “la concessió tindrà una durada de 30 anys i haurà de tenir un espai per a productes de proximitat i una aula gastronòmica”. Va assenyalar que hi ha empreses interessades a instal·lar-s’hi.

Els 5 paradistes que ara hi ha se n’aniran quan comencin les obres i la Paeria els ajudarà amb els tràmits

D’altra banda, la Paeria gestionarà de forma directa l’espai per als paradistes. Actualment n’hi ha cinc i “se’ls farà un acompanyament per ajudar-los a buscar nous espais mentre duri la reforma i agilitzar els tràmits i permisos” va dir Bosch, que va precisar que encara no han definit la durada de les concessions.

El director adjunt de Promoció Econòmica, Miguel Luis Lapeña, va detallar que en els plecs del concurs per a la reforma del mercat tindrà un pes important “la proposta arquitectònica, el protagonisme dels paradistes al mercat, la distribució de l’espai, les característiques de l’aula gastronòmica i els espais compartits i complementaris”. També exigeixen incloure elements d’economia verda, punts de recàrrega de vehicles elèctrics en el pàrquing, wifi, pantalles informatives, controls d’aforament automàtics i consignes de compra, així com espais per a persones de mobilitat reduïda, per reivindicar la salut alimentària i una àrea maternoinfantil. Paral·lelament, Bosch va dir que crearan una comissió de seguiment de la concessió amb representants de la “locomotora comercial”.

“És sempre el mateix, si ens n’anem ja no tornarem”

Als cinc paradistes que queden al mercat de Ronda-Fleming no els convenç la proposta de la Paeria, ja que afirmen que si han d’abandonar l’espai durant les obres de reforma ja no tornaran. Així ho assegura Josep Forcada, que regenta una carnisseria i assenyala que “l’ajuntament ens ha dit que ens facilitarien els tràmits per anar-nos-en a un altre local mentre duri la reforma, però jo tinc clar que si ens n’anem ja no tornarem, o com a mínim serà molt difícil”. La postura de Forcada i dels paradistes era seguir al mercat durant la reforma o que els habilitessin un espai alternatiu “però no ho han contemplat i tot apunta que els que som ara no seguirem i vindran nous paradistes, per la qual cosa sí que ens fan un acompanyament, però fins a la porta”. Per un altre costat, també va recordar que la proposta d’habilitar una “locomotora comercial” al mercat “ja es va plantejar abans, és sempre el mateix”.