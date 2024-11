Un bus mèdic ofereix proves gratis i sense cita prèvia a Lleida fins demà

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Fundació Mapfre i la Societat Espanyola de Medicina de Família i Comunitària han posat en marxa una iniciativa per promoure hàbits saludables entre la ciutadania. Es tracta d'un autobús mèdic que s'ha ubicat al passeig central de l'avinguda Francesc Macià, on romandrà fins demà oferint proves mèdiques gratuïtes sense necessitat de demanar cita prèvia.

Segons ha explicat la doctora de Mapfre Eva Arranz, l'objectiu és "promoure hàbits saludables demostrant el que podem guanyar si canviem el nostre estil de vida". Per això, un equip d'infermeres s'encarrega d'analitzar els hàbits i l'estil de vida de cada persona per després realitzar proves com el càlcul del nivell de colesterol, la tensió arterial, el pes i l'altura. "Entreguem un document personalitzat amb consells sobre com canviar hàbits i amb dades sobre què hi guanyarem si ens cuidem", afirma Arranz.

A més de les proves mèdiques, els participants poden jugar amb una taula d'alimentació que ensenya a confeccionar un menú saludable i fer un test de reflexos per comparar la seva rapidesa amb la mitjana de la població. Tot el circuit es pot completar en tan sols 15 minuts.

Per la seva banda, Asensio López, de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC), destaca la importància d'"abordar de forma conjunta i integrada els canvis en l'estil de vida" per millorar l'impacte de les accions de promoció i prevenció de la salut.

L'autobús mèdic estarà obert en horari de 10.00 a 14.00 hores i de 16.00 a 20.00 hores. Encara que la doctora Arranz apunta que "a partir dels 40 anys acostumem a estar més sensibilitzats sobre el nostre estil de vida", anima a persones de totes les edats a apropar-se i aprofitar aquesta oportunitat de revisar el seu estat de salut de forma gratuïta i sense cita prèvia.