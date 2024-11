Li demanen 9 anys per intentar matar la seua cunyada atropellant-la a Castellserà

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

La Fiscalia sol·licita una condemna de nou anys i tres mesos de presó per a un home acusat d’intentar matar la seua cunyada –de la qual tenia una ordre d’allunyament– atropellant- la a Castellserà i amenaçar- la de mort. Està previst que el judici se celebri dijous vinent a l’Audiència de Lleida. Concretament, el Ministeri Públic considera que és autor d’un delicte de temptativa d’homicidi (set anys de presó), un delicte continuat de trencament de condemna (15 mesos de presó) i d’un delicte d’amenaces (un any de privació de llibertat).

Els fets van tenir lloc cap a les 12.00 hores del 12 de juny del 2023 en aquest municipi de l’Urgell quan el processat, segons la Fiscalia, conduïa el seu vehicle i va intentar envestir la seua cunyada al carrer amb “la intenció de posar fi a la vida” de la dona, malgrat que aquesta va poder protegir-se en una escletxa d’un edifici. El mòbil de la víctima va patir desperfectes al caure a terra. Posteriorment, sempre segons l’acusació, l’acusat va contactar amb la víctima per telèfon i la va amenaçar d’acabar amb la seua vida, sabent que li estava prohibit per resolució judicial atansar- se o comunicar-se amb ella. “Enviaré gent a matar-te”, “aquesta vegada no fallaré”, “et volaré la casa amb tres granades i la teua família dins”, li va dir.

El cas va ser investigat pel jutjat d’Instrucció número 2 de Balaguer. Així mateix, el processat tenia en vigor una ordre d’allunyament respecte a la víctima i havia estat processat anteriorment per trencament de condemna. Va ingressar en presó preventiva tres dies després dels fets.