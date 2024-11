Precinten el pàrquing de les piscines de Balàfia per temor a explosius

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Urbana va precintar ahir al matí el pàrquing que hi ha al costat de les piscines de Balàfia al detectar que hi havia un cotxe amb una finestra baixada i un cable lligat a la porta. Davant del temor que pogués contenir explosius, van avisar els Mossos perquè hi acudissin els Tedax. Tanmateix, van comprovar que havien robat l’equip de música i manipulat la instal·lació elèctrica del cotxe, amb la casualitat que un dels cables va quedar tensat a la porta. Va quedar en falsa alarma.