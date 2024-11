Aparatós accident a l'N-240 cap a Juneda

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Tres vehicles es van veure implicats ahir a la tarda en un accident a la carretera N-240 al terme municipal de Lleida en direcció a Juneda. El sinistre es va produir a les 17.39 hores a l’altura del quilòmetre 82 quan, per causes que es desconeixen, hi va haver un sinistre amb tres cotxes i un va acabar bolcat a la cuneta. Fins al lloc van acudir tres dotacions dels Bombers de la Generalitat, diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra i ambulàncies del SEM. Almenys una persona que viatjava al turisme que va bolcar va resultar ferida i va haver de ser rescatada. Per una altra banda, a les 9.00 hores d’ahir hi va haver un ferit lleu en un atropellament a l’N-230 al Pont de Suert.