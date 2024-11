El cap d'investigació dels Mossos en el cas del Monstre de Machala: «Va estar a punt d’escapar-se»

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Gilbert Antonio Chamba Jaramillo, conegut com el 'Monstre de Machala', va ser condemnat a 45 anys de presó per l’assassinat i violació d’Isabel Bascuñana, una jove estudiant de Dret de 21 anys, al campus de Cappont de la Universitat de Lleida el 23 de novembre de 2004. Aquest dissabte es compleixen 20 anys d’un dels crims més greus de Ponent.

Dies després de l’assassinat, gràcies a un periodista, es va descobrir que Chamba, ara amb 61 anys, ja havia matat unes altres vuit dones a l’Equador entre 1988 i 1993, per la qual cosa només va complir vuit anys de presó. El 2001, la Subdelegació del Govern de Lleida el va legalitzar per error, desapareixent el seu horrorós historial delictiu.

La investigació policial

Segons declaracions de Sergi Mesalles, cap d’investigació dels Mossos d’Esquadra, el cas d’Isabel Bascuñana va generar una gran alarma social i pressió. Des de l’inici es va constatar l’agressió sexual a la víctima i hi havia múltiples línies d’investigació obertes. La feina dels equips va ser ingent.

Chamba era un dels vigilants del pàrquing on Isabel va aparcar el seu cotxe. Va ser entrevistat al lloc i en comissaria, com moltes altres persones. Va aixecar sospites d’un company pels seus tatuatges carceraris i poca col·laboració. Les seues empremtes, trobades a la bossa d’escombraries que cobria el cos, van ser claus per la seua particular distribució, encara que n’hi havia d’altres.

Intents de fuga i altres atacs

Chamba va intentar fugir en els dies posteriors, comprant diversos bitllets d’avió. Estava monitorat però "va estar a punt que se’ns escapés", segons Sergi Mesalles.

Només un dia abans del crim d’Isabel, va intentar atacar una altra jove en un cine, manipulant el seu cotxe, però ella anava acompanyada d’un amic. Mesos enrere, també ho havia intentat amb una altra dona.

Mesalles manté que si Chamba surt lliure, tornarà a delinquir. Destaquen la duresa emocional d’aquests casos, el contacte amb els familiars de les víctimes i la sensació d’injustícia. "Són casos que et marquen."