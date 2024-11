Una empremta, les gravacions de les càmeres i unes claus de casa vinculen un lladre reincident amb un robatori a Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Audiència de Lleida ha jutjat aquest dimecres un home acusat de robar diners i cupons d'una farmàcia de la ciutat el febrer passat. La Fiscalia l'acusa d'un delicte de robatori amb força, amb els agreujants de disfressa i de multireincidència (té desenes d'antecedents). Per tot plegat, el processat s'enfronta a una condemna de 5 anys i 8 mesos de presó. En el judici, agents dels Mossos han explicat que l'autor dels fets va utilitzar un tros de llamborda per foradar el vidre d'una porta lateral de l'establiment i accedir-hi. En un dels fragments de la llamborda, la policia va trobar l'empremta dactilar de l'acusat. Dins la farmàcia van trobar les seves claus de casa. També va ser identificat amb les gravacions de les càmeres de seguretat.

Un agent dels Mossos d'Esquadra que va analitzar les imatges de les càmeres de seguretat de la farmàcia ha identificat l'acusat com l'autor del robatori. "La persona que apareixia a les gravacions és ell. L'hem investigat i detingut en diverses ocasions. L'identifiquem perquè, tot i que anava encaputxat, se li veu la cara parcialment diversos cops i coneixem la seva estructura corporal i com es mou", ha declarat.

La policia va determinar que el forat que presentava la porta de vidre situada al lateral de la farmàcia s'havia fet amb els fragments d'una llamborda que hi havia just al costat, al carrer. Un altre mosso ha explicat que van recollir aquests trossos i en un van trobar una empremta dactilar. "Vam analitzar que l'empremta fos vàlida, que ho era, i vam constatar que es corresponia amb un dels dits de la mà esquerra de l'acusat". "No hi ha marge d'error en aquest tipus de proves", ha afegit.

En la inspecció ocular dins de l'establiment, els agents van trobar unes claus. Després d'identificar l'acusat, van dirigir-se al domicili on vivia amb la seva germana. "Davant d'ella vam comprovar que les claus obrien la porta de l'habitatge", ha afirmat un altre testimoni de la policia catalana.

L'autor dels fets va perpetrar els fets encaputxat. El lladre es va endur uns 600 euros de les caixes enregistradores i cupons per a medicaments que també tenen un valor econòmic. Una patrulla dels Mossos va trobar una caixa trencada i amagada en un carrer de la ciutat poc després dels fets, que van tenir lloc la matinada del 8 de febrer, quan l'establiment estava tancat al públic.

L'acusat té desenes d'antecedents recents. Per això, el fiscal li sol·licita una condemna de 5 anys i 8 mesos de presó amb els agreujants de multireincidència i de disfressa, ja que anava encaputxat. Tot plegat ha fet que se'l jutji a l'Audiència.

Nega els fets

L'acusat ha explicat que en el moment dels fets vivia conjuntament amb la seva germana en un domicili situat a prop de la farmàcia. Per aquest motiu, ha considerat que pot haver-hi empremtes seves a la llamborda analitzada perquè potser la va tocar puntualment mentre passejava o menjava per la zona o bé quan ha anat a comprar algun medicament a la farmàcia.

Preguntat per la seva identificació mitjançant les càmeres de seguretat, l'acusat ha dit que "els Mossos m'identifiquen en molts delictes amb gravacions irreconeixibles i diuen que soc jo". Finalment, amb relació a les claus de casa, ha insinuat que les podrien haver deixat dins l'establiment altres persones que vivien amb ell i la seva germana.

Per la seva part, l'advocat de la defensa, Joan Argilés, ha sostingut també que el seu representat podria haver deixat l'empremta a la llamborda al passejar per la zona i que les claus podrien ser de qualsevol altra persona que convivia amb ell a l'habitatge de la seva germana. A més, ha denunciat una "voluntat prospectiva" de la policia per acusar-lo dels fets.