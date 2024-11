Larrosa demana una justícia "eficaç" davant els reincidents

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha demanat més inversió per aconseguir una justícia "eficaç" per fer front a la reincidència en el marc de la commemoració de Santa Cecília, patrona de la Guàrdia Urbana de Lleida, que s'ha celebrat al llarg d'aquest divendres al matí en diferents ubicacions de la capital del Segrià com l'avinguda Blondel, la Catedral Nova i la nau central de la Seu Vella. Així mateix, Larrosa ha recordat la previsió d'implantar noves eines com la IA perquè els agents s'anticipin als fets delictius i altres mesures de suport a la tasca policial.

Per la seua banda, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha presidit els diferents actes i ha reivindicat la col·laboració entre la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra.

Agents de la Guàrdia Urbana durant els actes de la patrona del cos, Santa Cecília.Jordi Echevarria

