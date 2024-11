Rebel·lió d'Espiga i Alba perquè Educació preveu suprimir una línia d'I3 a cada escola

Educació ha comunicat a les direccions de les escoles Espiga i Alba la intenció de suprimir el pròxim curs una línia d’I-3 a cada una, de les dos que tenen actualment. Aquest anunci ha caigut com una galleda d’aigua freda tant al claustre docent com a les famílies, que ja preparen mobilitzacions. La direcció de l’Espiga va indicar que l’únic motiu que el departament esgrimeix és la baixa natalitat i la presidenta de l’Associació de Famílies d’Alumnes, Elisabeth Molina, va manifestar que estan molt molestos. “És una molt mala notícia, perdrem qualitativament”, va indicar, i va afirmar que s’estan organitzant per mobilitzar-se conjuntament amb la comunitat educativa del col·legi Alba.

Per la seua banda, la presidenta de l’AFA d’aquest centre, Neus Salat, va assenyalar que “és un xoc molt gran per a una escola pública i catalana que té més de cinquanta anys i amb llista d’espera de famílies els fills de les quals es van quedar sense plaça”. “No ens quedarem callats, farem protestes i demanarem reunions amb Educació i la Paeria”, va avançar. També va considerar que l’argument del descens de la natalitat no és cert, perquè el col·legi no té assignada una zona concreta del municipi, sinó que arran de l’últim canvi del mapa escolar hi ha el mateix nivell de preferència per a tota la ciutat i també Corbins. “Tenim les aules al màxim i cada any hi ha més llista d’espera”, va destacar. “És una injustícia que no té cap sentit en una escola pública”, va concloure.

Una integrant de l’equip directiu va assenyalar que no es té en compte la trajectòria pedagògica del centre i va anunciar “actuacions” per intentar mantenir aquesta segona línia. Així mateix, la Intersindical i el sindicat CGT van exigir a Educació que rectifiqui. Fonts d’Educació van precisar que no hi ha res definitiu i que la programació per al pròxim curs no es tanca fins que acaba la preinscripció, cap a finals de març.

Segons ha pogut saber aquest diari, el departament ha proposat aquesta mesura perquè les escoles estan en dos zones (l’Espiga al Camí de Montcada i l’Alba al costat de la carretera de Corbins) amb molt poca població escolar, mentre que la majoria de col·legis públics del centre urbà tenen places vacants a causa del descens de la natalitat. Entén que fer el contrari seria anar en contra de l’equitat escolar, després que durant els últims anys s’estigui treballant per reduir els nivells de segregació.

Dos escoles públiques històriques de tradició catalana

Els col·legis Espiga i Alba van ser fundats durant els últims anys del franquisme, a finals de la dècada dels seixanta, i comparteixen un ideari inicial que les va convertir en referents de la renovació pedagògica, valors democràtics i escola catalana.

L’Espiga va nàixer de la preocupació el 1965 de personalitats com Jaume Barrull, Jaume Magre i Maria Rúbies, entre altres, per la situació sociocultural i l’estat de l’ensenyament a la ciutat de Lleida.Es va crear finalment el 1967 en uns baixos del carrer Ciutat de Fraga de la capital, amb la pedagogia activa, el treball en equip, la participació de les famílies, la no-discriminació per raons de sexe, econòmiques o religioses i el caràcter públic, democràtic i catalanista com a pilars bàsics. El col·legi a la ubicació actual es va inaugurar el 1973. Així mateix, l’escola Alba va ser fundada dos anys després, el 1969, per Isabel Arqué, juntament amb l’escriptor Josep Vallverdú, que era el seu espòs. Des de la seua creació, la llengua vehicular de l’ensenyament va ser el català. Es va integrar a la xarxa pública i va ser un model d’innovació pedagògica i impuls democràtic.