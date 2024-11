El Refugi dels Peluts de Lleida posa en marxa la seva nova web per promoure les adopcions

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de l’Ajuntament de Lleida (CAAC), el Refugi dels Peluts, posa en marxa la seva nova pàgina web, pensada per a promoure les adopcions dels gossos i gats que acull i per a difondre el seu funcionament.

Captura de pantalla de la nova web del Refugi dels Peluts.

A partir d’ara qualsevol persona podrà accedir a aquesta pàgina web i veure una fitxa amb fotografies i informació sobre les característiques físiques i el caràcter dels animals que viuen al Refugi i que estan disponibles per adopció, perquè pugui fer una valoració inicial per saber si volen que passin a formar part de la seva família. El centre ofereix també un servei d’assessorament personalitzat per aconsellar la millor opció per les persones que es decideixin a adoptar i pels animals acollits al Refugi.

Durant els deu primers mesos de l’any, el Refugi ha aconseguit l’adopció de 134 animals, pels 174 de tot l’any 2023. La gran majoria de les persones que busquen adoptar un animal prefereix adoptar un cadell, com més petit millor o, en cas que no sigui possible, un animal jove que no passi dels dos anys. En el cas dels gossos, també hi ha una clara preferència per aquells que pesen menys de 10 kg. La web pretén donar visibilitat als animals que, per les seves característiques, tenen menys possibilitats que alguna família s’hi fixi d’entrada.

La nova web també informa dels diferents serveis que ofereix el CAAC i aclareix dubtes sobre el seu funcionament. Així, per exemple, s’explica que el centre disposa d’un servei veterinari que s’encarrega diàriament de la cura i el benestar físic i emocional dels animals que hi romanen, des de la seua arribada a la seua partida, facilitant-los-hi l’administració de vacunes, la identificació amb microxip, l’esterilització i la cura de malalties. També facilita el retrobament dels animals perduts amb les seves famílies.

A més, s’informa que el Refugi compta amb una brigada de vuit cuidadors professionals, que s’encarreguen de promoure la socialització i els passejos dels gossos, seguint les indicacions d'etòlegs i experts en educació animal. També s’ocupen de rescatar els animals perduts o abandonats als espais públics del municipi de Lleida.

La millora d'aquest canal d'informació també dona resposta a una demanda plantejada per les associacions animalistes de Lleida.