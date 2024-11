L’IEI engega les llums de Nadal amb l'estrella com a protagonista

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La ciutat de Lleida es prepara per a viure un Nadal ple de llum i màgia, i un dels espais més emblemàtics de la capital del Segrià, el Pati de l'Institut d'Estudis Ilerdencs (IEI), se suma a la festa amb una espectacular decoració nadalenca. Enguany, l'estrella prendrà el protagonisme en la il·luminació d'aquest singular racó lleidatà, prenent el relleu a l'arbre que va ser el centre d'atenció l'any passat.

A partir del 28 de novembre i fins al 6 de gener de 2025, els ciutadans i visitants podran gaudir d'aquest magnífic espectacle visual, que convertirà el Pati de l'IEI en un autèntic punt de trobada cultural i social durant les festes nadalenques. Les llums romandran enceses durant gairebé sis setmanes, oferint una atmosfera càlida i acollidora a tots aquells que s'acostin a aquest indret tan especial.

El Pati de l'Institut d'Estudis Ilerdencs és un dels racons més representatius i estimats de Lleida. Aquest edifici històric, situat al cor de la ciutat, alberga una important activitat cultural al llarg de l'any, però és durant el Nadal quan es vesteix de gala per a oferir un extra de màgia i il·lusió a tots els lleidatans i lleidatanes.

La iniciativa de l'IEI de sumar-se a la decoració nadalenca de la ciutat no és nova, però any rere any aconsegueix sorprendre i emocionar tothom amb propostes originals. En aquesta ocasió, l'estrella serà la gran protagonista, un símbol universal que evoca l'esperit d'aquestes festes tan entranyables.

L'any passat, l'arbre va ser l'element central de la il·luminació nadalenca al Pati de l'IEI, generant una gran expectació i admiració entre els visitants. Enguany, es busca fer un pas més enllà amb l'estrella, un motiu que porta implícits valors com la il·lusió, l'esperança i la pau, tan propis d'aquestes dates.

La il·luminació nadalenca del Pati de l'IEI està pensada per a ser gaudida per públics de totes les edats. Tant els més petits com els adults podran passejar per aquest espai únic, deixant-se portar per l'encant de les llums i la màgia de l'estrella que presidirà la decoració.