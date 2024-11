Lleida viurà el Nadal amb 18 quilòmetres de carrers il·luminats per la mateixa empresa de llums que decora Vigo

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L'ajuntament de Lleida ha presentat aquest dimarts al matí la campanya de Nadal, que enguany té el lema 'Lleida, on la boira fa la magia'. L'alcalde, Fèlix Larrosa, ha explicat que el títol de la campanya fa referència a un element meteorològic emblemàtic de Ponent que ha de servir per promoure el turisme. Larrosa també ha anunciat que el Pati de la Paeria estarà decorat amb joguets del Baratillo i amb vestits dels Reixos entre el 1983 i el 2005. Fora, a la Plaça de la Paeria, hi haurà un arbre de Nadal natural i es projectarà un 'mapping' a la façana del consistori, amb passis diversos dies.

Pel que fa a Ses Majestats els Reis d'Orient, enguany hi haurà una nova edició de l'espectacle La Factoria dels Reixos a partir del 2 de gener –les entrades sortiran a la venda el 29 de novembre–.

Un 40% més d'il·luminació nadalenca als carrers

Pel que fa a les llums de Nadal, la primera tinenta d’alcalde i regidora d’Agenda Urbana, Begoña Iglesias, ha dit que enguany s'han instal·lat 18 quilòmetres lineals d'il·luminació nadalenca als carrers de la ciutat, un 40% més que l'any passat. El consistori ha encarregat les llums a l'empresa Ximenez Iluminación, la responsable del popular muntatge de la ciutat de Vigo.

La il·luminació compta amb 900 motius nadalencs i enguany tornen les llums als carrers Alcalde Costa, Pi i Margall, Cardenal Remolins i Democràcia, mentre que s'estrenen al Secà i Ciutat Jardí. Hi haurà elements 3D gegants al Castell del Rei (un estel) i a la plaça Sant Joan (una gran bola). A les places Cervantes, Escorxador, Blas Infante, Ramon Berenguer, i rambla de Pardinyes s'il·luminaran arbres de Nadal 3D.

L'encesa de llums tindrà lloc aquest divendres 29 de novembre. L'acte d'encesa tindrà lloc a les 18.00 hores a la plaça Paeria, a les 19.00 a la Zona Alta i a les 20.00 a la Bordeta.

L'acte de presentació de la campanya de Nadal 'Lleida, on la boira fa la màgia'.Santi Costa Domingo

Vigilància i mobilitat

La Guàrdia Urbana reforçarà la vigilància a la ciutat durant el Nadal. Segons l'ajuntament, està previst un dispositiu especial a l'Eix Comercial i la Zona Alta, amb 4 agents al matí i 10 a la tarda només per a aquestes zones, a banda de reforços en altres llocs.

Pel que fa a la mobilitat, la ciutat comptarà aquests dies amb 8.619 places d'aparcament i la Paeria calcula que poden tenir una rotació diària de 4 vehicles, així que la capacitat d'aparcament seria d'uns 32.000 vehicles. D'altra banda, l'ajuntament reforçarà els controladors de la zona blava d'aparcament i diverses línies d'autobús urbà, com l'L-1, l'L-20 o l'L-17

Més de 200 propostes culturals i d'oci

A banda de l'espectacle 'La Factoria dels Reixos', la campanya nadalenca a la ciutat contempla unes 200 propostes culturals i d'oci, amb actes com el Mama Pop, les actuacions de Mishima o el Mag Lari, la representació d'Els Pastorets o el cicle Cantem el Nadal, amb les actuacions de corals a la plaça Paeria. D'altra banda, Turisme de Lleida ha programat visites a la Seu Vella i al Dipòsit del Pla de l'Aigua. Com a novetat, s'han programat visites per conèixer tot el Palau de la Paeria –del 23 de desembre al 4 de gener–. A més, circularà el trenet, la pista de gel a la plaça Sant Joan estarà oberta fins el 12 de gener i el 5 de desembre comença el Mercat de Santa Llúcia i Nadal a l'IEI.

El Cucalòcum i el Cucaesport tindran lloc als pavellons 3 i 4 de Fira de Lleida entre el 27 de desembre i el 4 de gener.