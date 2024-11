Premis del Col·legi de Metges a la investigació en Atenció Primària

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Col·legi de Metges de Lleida (COMLL) va entregar ahir els premis a professionals per fomentar la investigació entre els equips d’Atenció Primària. Els dos projectes amb millor puntuació, dotats amb 1.500 euros, van ser per a Sergio Jiménez per un estudi per al tractament de la cistitis no aguda, i per a Patricia Hernández, que va estudiar el risc cardiovascular en pacients ingressats després de patir un primer episodi coronari.