Condemnat a un any per escopir a sis mossos a Lleida en plena pandèmia sabent que tenia covid

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Audiència de Lleida ha condemnat a un any de presó un home per un delicte d’atemptat contra l’autoritat després d’escopir a sis agents dels Mossos d’Esquadra sabent que havia donat positiu en covid. Els fets van tenir lloc en plena pandèmia (2020-2021), quan els agents van intervenir en una actuació a la plaça Ricard Viñes de Lleida, en la qual el van arrestar i el van traslladar a comissaria.

L’Audiència rebutja el recurs presentat per la defensa i confirma la pena imposada en primera instància pel jutjat penal 1 de Lleida per un delicte d’atemptat. D’aquesta forma, ratifica la condemna a un any, un mes i 15 dies de presó i el pagament d’una indemnització de 3.600 euros (600 euros per a cada agent).

La sentència considera provat que l’actuació de l’acusat va causar perjudicis als agents L’estiu del 2020 van arrestar dos homes per escopir a diversos urbans que es van haver de confinar

En la sentència, el tribunal considera “clar que l’actuació del condemnat va causar perjudicis als agents”, ja que era sabedor que havia donat positiu en covid pocs dies abans quan “es va abalançar amb una agulla hipodèrmica sobre un agent i va escopir així mateix a la resta que eren allà”. De la mateixa manera, assenyala que l’actuació del processat va motivar que els Mossos haguessin d’estar confinats durant 10 dies d’acord amb el protocol sanitari existent en aquell moment de la pandèmia, fet que, afegeix, “suposa un perjudici per a aquests del qual han de ser indemnitzats”. En aquest sentit, considera que la indemnització concedida a cada un dels agents perjudicats, a raó de 60 euros per cada un dels dies que van haver de romandre confinats, “es considera adequada per reparar en la mesura possible les conseqüències normals derivades dels danys causats als agents” sense que “pugui considerar-se l’existència d’enriquiment injust” pel fet que “percebessin el salari que els correspon per l’acompliment de la seua feina”.

L’agost del 2020 va tenir lloc un cas similar quan sis urbans van haver de confinar-se després d’arrestar a la Mariola un encomanat de covid que els va escopir. L’arrestat estava de baixa laboral. La Urbana ja va viure un altre episodi similar el juny d’aquell any, també a la Mariola, que va obligar a confinar vuit agents.