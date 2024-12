Massiva marxa lenta de vehicles fins a Lleida contra el tancament d’una línia de I3 a l’escola Alba

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Més de cent famílies de l’escola Alba han protestat aquesta tarda contra la possible eliminació d’una línia de I3 en el centre i a l’escola Espiga que el departament d’Educació planteja a partir del pròxim curs. Els pares i mares manifestants han recollit als seus fills a les 16.30 hores i amb els seus vehicles han iniciat una marxa lenta des de les portes del centre, a la carretera de Corbins (C-12), fins el pavelló Barris Nord. Les famílies també han mostrat la seua oposició al tancament de grups de primer d’ESO que la Generalitat també planteja en tres instituts de la ciutat.

En representació de l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) del centre, Gerard Fontanals valora que el possible tancament “és un atac contra l’escola pública” i assegura que “farem tot el que puguem per evitar-ho, sempre de forma pacífica i amb voluntat negociadora, perquè no ho volem permetre”. Membres de l’AFA també han explicat que estan preparant una moció que preveuen presentar en el pròxim ple municipal per instar a l’ajuntament “que faci tot el que estigui a la seua mà” per frenar l’eliminació de línies en l’educació pública.

La direcció de l’escola Alba preveu reunir-se dimecres amb Educació per tractar aquesta qüestió. Membres de la mateixa han afirmat a aquest diari que, en els contactes mantinguts fins el moment amb el departament i l’ajuntament de Lleida, els han transmès que la decisió no és definitiva i que estudiaran totes les possibilitats.

Els pares de l’escola Alba repetiran la marxa lenta demà i dimecres, dies en què els de la de l’escola Espiga també faran marxes lentes. A més, dijous a les 12 del migdia els pares i mares d’ambdós col·legis protagonitzaran una concentració a la plaça Paeria per protestar contra el tancament d’aquestes línies.

Per la seua part, la Intersindical veu la baixada de la natalitat com “una oportunitat per baixar les ràtios i poder implementar el decret de l’escola inclusiva”, i exigeix a Educació que “freni immediatament tots els tancaments de línies en l’educació pública”.