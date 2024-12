La Paeria de Lleida proposa destinar ja a ús comercial 12.000 metres quadrats damunt del pàrquing de l'estació

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Lleida planteja ara desenvolupar el Pla de l’Estació en dos fases, anticipant el desenvolupament del sector situat al carrer Príncep de Viana, sobre l’aparcament soterrani de l’estació, on hi ha 12.000 metres quadrats de sostre per a usos comercials ja disponibles. L’alcalde, Fèlix Larrosa, ha explicat que els avenços en el Pla de l’Estació han fet que hi hagi operadors comercials interessats en el desenvolupament d’aquest sector, que és sòl urbà consolidat amb el planejament urbanístic aprovat i on en el seu moment es va plantejar la construcció del centre comercial Vialia.

La voluntat de la Paeria és que el seu desenvolupament anticipat funcioni com a locomotora comercial i espai d’atracció, que impulsi el conjunt de l’operació del nou districte de l’estació. En tot cas, el pla de l’estació s’abordarà com una operació única i amb una gestió urbanística integrada, segons el consistori.

La reunió de la comissió mixta de seguiment ha tingut lloc avui a la regidoria d'Agenda Urbana.Ajuntament de Lleida

En la segona fase, s’abordarien les modificacions del planejament urbanístic a la resta de l’àmbit, que inclouran un increment dels usos comercials, de serveis i turístics. La Paeria ha presentat aquesta proposta a l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) en la trobada que totes dos parts han mantingut en el marc de la reunió de la comissió mixta de seguiment del Pla de l’Estació, que s’ha celebrat aquest dimecres de forma telemàtica. Adif, que és el propietari majoritari en l’àmbit de l’Estació, veu amb bons ulls la proposta i ara la valorarà i donarà la seva resposta en la pròxima trobada.

Durant la reunió, la Paeria també ha informat que proposarà a la Generalitat emplaçar el seu edifici únic d’oficines i serveis en l’àmbit del Pla de l’Estació, concretament sobre la nova gran plaça que es generarà entre l’estació i el carrer Roger de Llúria.