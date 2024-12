Un adolescent de 15 anys apunyala el seu company de pis al centre de Lleida

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra van detenir a primera hora de la tarda d’ahir un adolescent de 15 anys acusat d’apunyalar el seu company de pis. L’agressió es va produir en un domicili del carrer Saragossa, al costat de la plaça Sant Joan, i la víctima, que va resultar ferida al tòrax, va haver de ser evacuada a l’hospital Arnau de Vilanova. En l’operatiu també va participar la Guàrdia Urbana.

Els cossos policials van ser alertats a les 14.55 hores d’una agressió amb arma blanca en un pis del número 2 del carrer Saragossa, que comunica la plaça Sant Joan amb l’avinguda Francesc Macià. Al lloc van acudir patrulles de la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra. A l’arribar, es van trobar un home de 39 anys que presentava ferides al tòrax mentre que el presumpte agressor havia fugit. Minuts després, una patrulla dels Mossos d’Esquadra va localitzar el suposat autor als voltants i va procedir a detenir-lo per un delicte de lesions amb arma blanca.

Per la seua part, la víctima va ser traslladada en ambulància a l’hospital Arnau de Vilanova amb pronòstic reservat encara que no es temia per la seua vida, segons van informar els Mossos d’Esquadra.

Pel que sembla, el suposat agressor i la víctima eren companys de pis. Els Mossos investiguen les causes de l’aldarull. Inicialment s’investiga un delicte de lesions encara que no es descarta que acabi sent una temptativa d’homicidi.

D’altra banda, ahir a la matinada es va registrar una baralla entre diverses persones a l’avinguda Alcalde Porqueres, als voltants d’un local de lleure nocturn. Es dona la circumstància que s’han produït diversos aldarulls els últims mesos.

Així mateix, val a recordar que entre estiu i tardor hi va haver diverses agressions amb arma blanca a la capital del Segrià. La Generalitat ha posat marxa un pla per decomissar navalles a la via pública.