La UGT de Lleida disposarà de nou local al 2025

La UGT de les Terres de Lleida tindrà nou local a mitjans de 2025 al número 31 de la rambla Ferran. Així ho ha anunciat el secretari general del sindicat a Lleida, José Luis Aguilá, en la tradicional trobada de Nadal amb els mitjans de comunicació. El sindicat ha passat els darrers 4 anys de forma temporal en unes oficines a la Llotja després d’abandonar les dependències a l’edifici dels sindicats, que està declarat en estat de ruïna. Ara han arribat a un acord per ocupar el nou espai, on hi havia Iber Caja, i ho faran a través d’un conveni amb l’Estat, que pagarà una part del lloguer, per als propers 5 a anys. La UGT ocuparà 5 de les 6 plantes i hi treballaran bona part de la quarantena de treballadors i alliberats que tenen.

També en la mateixa trobada amb els mitjans de comunicació, Aguilá ha aprofitat per fer una crida a la “responsabilitat empresarial” davant els problemes per al repartiment de la riquesa. Ha lamentat que ha Catalunya hi ha indicadors que xifren en més d’un 20% els treballadors que són “pobres” tot i tenir una feina. Així mateix, ha apostat pel “treball de qualitat” amb polígons industrials i “ambient de seguretat” per revertir la situació.

Aguilá també ha valorat que el context actual està marcat per uns preus que estan “pels núvols”, tant pel que fa a l’habitatge com per a les compres del dia a dia, mentre que els salaris estan “congelats”.

En clau lleidatana, ha recordat que fa dos anys hi havia temor per la sequera i ara el problema s’ha desviat amb l’amenaça de tant sols fa uns dies que parlava de portar aigua del canal d’Urgell a Barcelona.