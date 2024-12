La comunitat musulmana de Lleida, disposada a fer una oferta per quedar-se la finca d'Els Frares

La comunitat musulmana Ibn Hazm, que fins fa uns mesos feia servir els pavellons de Fira de Lleida per a les seues pregàries, preveu presentar una oferta per optar a la concessió d’una finca municipal al polígon industrial del Camí dels Frares per construir una mesquita, una vegada la Paeria concreti les condicions del concurs. Així ho va confirmar ahir un portaveu d’aquesta entitat religiosa, que és la comunitat islàmica amb més fidels de la ciutat, que va assenyalar que “les converses amb l’ajuntament van per bon camí i la nostra intenció és presentar oferta una vegada coneguem les condicions, que ja es van retocar per adaptar-se a les nostres demandes, per la qual cosa és una oportunitat que no hauríem de desaprofitar”.

El govern municipal va anunciar el novembre de l’any passat que licitaria la concessió d’una finca de 8.429 metres quadrats situada entre els carrers D, L, S i E del polígon d’Els Frares perquè l’entitat religiosa que ho desitgi hi construeixi un temple. Inicialment, la concessió havia de tenir una durada de 50 anys i el cànon anual anava a ser de 61.156,35 euros, el 6% del valor de la finca.

Després de conèixer aquestes condicions, la comunitat Ibn Hazm, que no té un temple fix des de fa més d’una dècada, va decidir no optar a aquesta concessió després de sotmetre-ho a votació dels seus membres. Llavors, va presentar al·legacions per ampliar la concessió de 50 a 75 anys i que el cànon fos gratuït. Després de mesos de negociacions, fa dos setmanes la Paeria va acceptar augmentar la durada de la concessió i reduir el cànon, que no serà gratuït però sí inferior a l’inicial, i va informar que un cop els serveis jurídics tinguin la proposta, la faran pública. Des del govern municipal ja donaven gairebé per fet que presentarien una oferta i que la concessió de la finca seria “la solució final” a un problema que dura dècades.

Altres grups religiosos també estarien interessats en el solar

A més de la comunitat musulmana, algunes altres confessions han mostrat interès per optar a la concessió d’aquesta finca municipal. A l’inici del procés, el desembre del 2023, una entitat evangelista va dir que no descartava presentar una oferta, mentre que des del govern municipal van apuntar que una altra comunitat cristiana protestant també s’hi havia interessat.