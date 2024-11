Paeria i musulmans atansen postures per ubicar una mesquita al Camí dels Frares

El govern municipal augmentarà la durada de la concessió d’una finca municipal per a un centre de culte al polígon del Camí dels Frares i rebaixarà el seu cànon anual perquè la comunitat musulmana Ibn Hazm presenti una oferta per construir una mesquita. Així ho van informar l’alcalde, Fèlix Larrosa, i el tinent d’alcalde d’Acció Social, Carlos Enjuanes, als membres de l’Assemblea de les Religions en una reunió celebrada ahir, que van mostrar la seua conformitat a la proposta per desembussar una vegada per sempre aquesta concessió que va ser aprovada pel ple, fa just un any.

La finca municipal que trauran a concessió està situada entre els carrers D, L, S i E del polígon del Frares, té 8.429 metres quadrats i inicialment el seu cànon anual havia de ser de 61.156,35 euros, el 6% del valor de la finca. En el seu moment, la comunitat musulmana Ibn Hazm, que fins l’any passat estava al Palau de Vidre i és la congregació islàmica més nombrosa de la ciutat, va presentar al·legacions per ampliar la concessió de 50 a 75 anys i que el cànon fos gratuït. Després d’analitzar la proposta, ahir Larrosa va assenyalar que “farem un informe favorable a les al·legacions presentades en relació amb la revisió dels anys de concessió i el cànon, però gratuït no podrà ser”. En aquest sentit, l’alcalde va detallar que la llei fixa que per a aquest tipus de concessions el cànon anual ha de ser el 6% del valor de la finca. “Tanmateix, hi ha una clàusula que diu que si és per a una entitat sense ànim de lucre pot tenir altres sistemes de cànon i els serveis jurídics estan acabant d’analitzar-ho”, va precisar. Va afegir que aquesta proposta compta amb l’aval de tots els membres de l’Assemblea de les Religions. Al seu torn, Larrosa va recordar que altres comunitats religioses també poden presentar oferta i que els protestants també busquen ampliar espais. Tanmateix, va advertir els musulmans que si al final no presenten una oferta no permetrà que celebrin pregàries a la via pública, com porten fent des de fa setmanes en un dels coberts de Fira de Lleida.

Per la seua part, Enjuanes va indicar que esperen l’informe tècnic per saber en quant poden reduir el cànon i que “intentarem que sigui el mínim dins del que és jurídicament possible”. Va donar gairebé per fet que els musulmans presentaran oferta. “Només que presentessin al·legacions vol dir que hi estan interessats i la predisposició de la comunitat després de conèixer la nostra proposta ha estat positiva”, va assenyalar Enjuanes, que va afegir que la postura del govern és fer petits oratoris als barris, però va entendre que aquesta comunitat necessita més espai. “Volem resoldre una situació de la qual es parla des de ja fa molts anys i considerem que aquesta seria la solució final”, va concloure el tinent d’alcalde.