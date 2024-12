Institucions, patronals i sindicats oficialitzen la seua unió per captar inversió

El saló de plens de la Cambra de Comerç de Lleida va acollir ahir la firma del conveni de col·laboració entre els membres de l’anomenat G10, un ens que reuneix les principals institucions, organitzacions empresarials i sindicals de Ponent que té com a objectiu captar projectes, transformar l’economia lleidatana i retenir-ne el talent. Un acte que va significar la constitució de facto del G10, ja que el conveni firmat estableix les bases d’aquest ens, les seues metes i la forma en què col·laboraran els seus membres, a qui s’ha afegit la subdelegació del Govern central. També en formen part les Cambres de Lleida i Tàrrega, Diputació, Generalitat, Paeria, UdL, COELL, Pimec, UGT i CCOO.

El president de la Cambra de Comerç de Lleida, Jaume Saltó, va recordar que el G10 es va crear el 2018 amb sis institucions i el 2023 s’hi van incorporar sindicats i patronals. “Portem 5 anys treballant pel present i el futur del territori de forma col·laborativa, però sense un conveni ferm”, va dir Saltó, que va assegurar que el G10 “és un referent europeu que ha despertat curiositat a Brussel·les i tenim previst anar-hi per explicar el seu funcionament i metes, que són transformar l’economia lleidatana i retenir talent”. Respecte als projectes en marxa, va assegurar que els tràmits per impulsar el polígon de Torreblanca “estan a punt a punt”, però va demanar avançar en crear més. “Torreblanca és molt necessari per a Lleida, però hem d’ampliar també el polígon El Segre i construir més a tota la província, sobretot biopolígons”, va remarcar Saltó.