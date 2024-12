Llum verda a la Zona de Baixes Emissions de Lleida

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Lleida ha donat llum verda a l'ordenança i projecte de la Zona de Baixes Emissions (ZBE), una iniciativa que busca "millorar la mobilitat, la sostenibilitat i la salut de la ciutadania". La tinenta d'alcalde i regidora de l'àmbit, Cristina Morón, ha destacat que aquesta regulació serà molt progressiva, amb tres fases d'implantació, una moratòria inicial de sis mesos i garantint excepcions per evitar un gran impacte en el dia a dia de la ciutadania.

La ZBE de Lleida entrarà en vigor a partir de l'1 de gener de 2025, limitada inicialment al Centre Històric (un 10% del sòl residencial). Es permetran excepcions per a les persones residents amb els vehicles registrats a la ciutat, que no patiran restriccions de circulació, així com per altres casos com el transport públic, d'emergències, de persones malaltes i amb mobilitat reduïda.

Morón ha assenyalat que "hi ha normativa estatal i una altra normativa autonòmica que obliga a les ciutats, als municipis majors de 50.000 habitants, a implementar aquestes mesures que han d'ajudar a millorar la qualitat de l'aire i, en definitiva, per a millorar la salut i la qualitat de vida de tots els ciutadans i ciutadanes".

Calendari d'aplicació progressiu

La regulació de la ZBE contempla que els vehicles sense distintiu ambiental no podran accedir a l'àrea delimitada al Centre Històric de dilluns a divendres entre 7.00 i 20.00 hores, tot i que es fixarà una moratòria de sis mesos sense sancions per facilitar l'adaptació a la nova regulació i fer campanyes informatives. Fora de l'horari establert i els caps de setmana l'accés serà lliure.

El calendari d'aplicació serà progressiu:

A partir de l' 1 de gener de 2026 , els vehicles amb distintiu B no podran circular per la ZBE en cas d'episodi ambiental.

, els vehicles amb distintiu B no podran circular per la ZBE en cas d'episodi ambiental. A partir de l' 1 de gener de 2028 , els vehicles amb distintiu B ja no podran circular de forma habitual, però es permetran fins a 24 accessos diaris anuals .

, els vehicles amb distintiu B ja no podran circular de forma habitual, però es permetran fins a . Les furgonetes i petits camions de repartiment de mercaderies sense etiqueta ambiental tindran moratòria fins al 31-12-2026; el 2027 podran fer 52 accessos anuals; i a partir del 2028 ja seran equiparats a la resta de vehicles amb 24 accessos anuals.

Ampliació del perímetre de la ZBE

El perímetre de la ZBE també s'anirà modificant:

D'entrada abastarà el Centre Històric , incloent l'àrea delimitada per Rambla Ferran, av. Catalunya, Rambla d'Aragó, Balmes, Prat de la Riba i Príncep de Viana.

, incloent l'àrea delimitada per Rambla Ferran, av. Catalunya, Rambla d'Aragó, Balmes, Prat de la Riba i Príncep de Viana. A partir del 2028 està previst que es modifiqui per incloure tota la part central de la ciutat, entre avinguda del Segre-Francesc Macià-Avinguda de Madrid, fins a Ronda i Príncep de Viana.

està previst que es modifiqui per incloure tota la part central de la ciutat, entre avinguda del Segre-Francesc Macià-Avinguda de Madrid, fins a Ronda i Príncep de Viana. Finalment, l'1 de gener de 2030, està previst ampliar-la també al barri de Cappont.

Per a la regulació de la ZBE la Paeria comptarà amb 10 punts de control amb 23 càmeres, 4 càmeres addicionals al Centre Històric i entre 3 i 5 sensors d'emissions. Les sancions les establirà l'ordenança.

Excepcions dins de la ZBE

La proposta de la Generalitat de categories de vehicles que poden accedir, circular i estacionar a les ZBE sense restriccions, amb la seva definició i el detall de quin règim d'excepcionalitat li aplica a cadascuna d'elles és el següent: